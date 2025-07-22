Güzellik Genetikmiş: Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural Annesine Benzerliğiyle Büyüledi!

Hakan Ural ile Sibel Can’ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, her zaman magazinden uzak kalmayı tercih eden bir isim. Ancak bilenler bilir, arada sırada sosyal medya paylaşımlarıyla ya da özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak Harbiye'de konser veren annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmayan Melisa Ural, güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha “güzellik genetik” dedirtti.

Gelin Ural'ın son haline birlikte bakalım...