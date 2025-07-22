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Güzellik Genetikmiş: Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural Annesine Benzerliğiyle Büyüledi!

Güzellik Genetikmiş: Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural Annesine Benzerliğiyle Büyüledi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 11:28

Hakan Ural ile Sibel Can’ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, her zaman magazinden uzak kalmayı tercih eden bir isim. Ancak bilenler bilir, arada sırada sosyal medya paylaşımlarıyla ya da özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak Harbiye'de konser veren annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmayan Melisa Ural, güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha “güzellik genetik” dedirtti. 

Gelin Ural'ın son haline birlikte bakalım...

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Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ile oyuncu Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturmuştu.

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ile oyuncu Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturmuştu.

Genç yaşta evlenen çiftin bu evlilikten 1994 yılında dünyaya gelen kızları Melisa Ural, yıllar içinde adını magazin dünyasından uzak tutmayı başardı. Sibel Can ve Hakan Ural, 1999 yılında yollarını ayırmış olsa da kızları Melisa, her iki ebeveynine de yakınlığıyla biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesiyle birlikte bir kare paylaşan Melisa Ural, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı sallamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesiyle birlikte bir kare paylaşan Melisa Ural, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı sallamıştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken “güzellik genetikmiş” , “ikiz gibiler” yorumları da gecikmedi. Annesiyle olan benzerliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melisa, o pozuyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı.

30 yaşındaki Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne alan annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmadı.

30 yaşındaki Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne alan annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmadı.

Konser alanında sade ama etkileyici tarzıyla dikkat çeken Ural, annesine duyduğu hayranlığı da gizlemedi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Melisa, “Annem yeni şarkılarını mutlaka önce bana dinletir. Bu yaz neredeyse tüm konserlerde yanındayım.” dedi.

Sibel Can’ın kızı olmanın nasıl bir his olduğunu soran gazetecilere ise Melisa Ural şu sözlerle yanıt verdi:

Sibel Can’ın kızı olmanın nasıl bir his olduğunu soran gazetecilere ise Melisa Ural şu sözlerle yanıt verdi:

“Tarifsiz bir duygu.” Konser sonrası annesinin kulisine geçen Ural, gecenin yıldızı kadar konuşulan isimlerinden biri oldu. Güzelliği, duruşu ve annesiyle olan bağı, bir kez daha sosyal medyada övgü dolu yorumlarla karşılık buldu. 🌸

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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