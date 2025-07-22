Güzellik Genetikmiş: Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural Annesine Benzerliğiyle Büyüledi!
Hakan Ural ile Sibel Can’ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, her zaman magazinden uzak kalmayı tercih eden bir isim. Ancak bilenler bilir, arada sırada sosyal medya paylaşımlarıyla ya da özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak Harbiye'de konser veren annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmayan Melisa Ural, güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha “güzellik genetik” dedirtti.
Gelin Ural'ın son haline birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ile oyuncu Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesiyle birlikte bir kare paylaşan Melisa Ural, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı sallamıştı.
30 yaşındaki Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne alan annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmadı.
Sibel Can’ın kızı olmanın nasıl bir his olduğunu soran gazetecilere ise Melisa Ural şu sözlerle yanıt verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın