Yeni Kaos: Mobbing Kavgasına Sera Kutlubey de Dahil Olunca Bahar Şahin'den Sert Gönderme Geldi!

Hatta bunları yapan kişinin de Mine Tugay olduğu öne sürülmüştü. Mine Tugay bu iddiaları 'Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler' şeklindeki açıklamasıyla reddetmişti.