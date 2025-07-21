Yeni Kaos: Mobbing Kavgasına Sera Kutlubey de Dahil Olunca Bahar Şahin'den Sert Gönderme Geldi!
Mobbing tartışması büyüyor. Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in ablası rolündeki Sera Kutlubey, Mine Tugay'a destek veren paylaşım yapınca Bahar Şahin peşi sıra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. “Sen değil miydin aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze'ne anlatıp iş yapımcıya gittiğinde 'kesin Bahar laf taşımıştır' diye beni suçlayan?” diye gönderme yaptı. Hızını alamayan Şahin, hemen ardından da bir video paylaştı.
Buyrun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olarak sette mobbinge uğradığını iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar Şahin'de deyip o dönem ikinci dizileri Gülümse Kaderine döneminde yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi Mine Tugay'a cevaben sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Son olarak Bahar Şahin’in Zalim İstanbul dizisinde ablasını canlandıran Sera Kutlubey, Instagram hesabında Mine Tugay’a destek mesajı paylaşınca ortalık iyice kızıştı!
Genç oyuncu paylaşımında sert iddialarda bulundu:
Peş peşe gelen açıklamaların ardından Bahar Şahin bir video da yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın