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Yeni Kaos: Mobbing Kavgasına Sera Kutlubey de Dahil Olunca Bahar Şahin'den Sert Gönderme Geldi!

Yeni Kaos: Mobbing Kavgasına Sera Kutlubey de Dahil Olunca Bahar Şahin'den Sert Gönderme Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 16:56

Mobbing tartışması büyüyor. Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in ablası rolündeki Sera Kutlubey, Mine Tugay'a destek veren paylaşım yapınca Bahar Şahin peşi sıra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. “Sen değil miydin aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze'ne anlatıp iş yapımcıya gittiğinde 'kesin Bahar laf taşımıştır' diye beni suçlayan?” diye gönderme yaptı. Hızını alamayan Şahin, hemen ardından da  bir video paylaştı.

Buyrun detaylara...

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2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olarak sette mobbinge uğradığını iddia etmişti.

2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olarak sette mobbinge uğradığını iddia etmişti.

Hatta bunları yapan kişinin de Mine Tugay olduğu öne sürülmüştü. Mine Tugay bu iddiaları 'Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler' şeklindeki açıklamasıyla reddetmişti.

Bahar Şahin'de deyip o dönem ikinci dizileri Gülümse Kaderine döneminde yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi Mine Tugay'a cevaben sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bahar Şahin'de deyip o dönem ikinci dizileri Gülümse Kaderine döneminde yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi Mine Tugay'a cevaben sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İsmin gizlenmeye çalışıldığı ancak 'y' ile bittiğinin görüldüğü söz konusu ihtarnamede Şahin'in sözleşmeyi imzaladıktan sonra bilgisi olmadan meslektaşının proje dahil edildiği ve daha önce birlikte yer aldıkları başka bir projede söz konusu kişi tarafından birçok kez psikolojik şiddete uğradığı ifadeleri yer alıyordu.

O ihtarnamenin detaylarına bu içeriğimizde detaylıca yer vermiştik:

Son olarak Bahar Şahin’in Zalim İstanbul dizisinde ablasını canlandıran Sera Kutlubey, Instagram hesabında Mine Tugay’a destek mesajı paylaşınca ortalık iyice kızıştı!

Son olarak Bahar Şahin’in Zalim İstanbul dizisinde ablasını canlandıran Sera Kutlubey, Instagram hesabında Mine Tugay’a destek mesajı paylaşınca ortalık iyice kızıştı!

Kutlubey paylaşımında, 'Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum, kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun' sözlerine yer verdi.

Şahin'den de akabinde jet hızında bir paylaşım geldi.

Genç oyuncu paylaşımında sert iddialarda bulundu:

Peş peşe gelen açıklamaların ardından Bahar Şahin bir video da yayınladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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