Murat Övüç’ten Hayranına Büyük Ayıp: El Emeği Çiçeğini Sahne Ortasında Yere Fırlattı!
Her hareketiyle olay yaratan Murat Övüç, bu kez de sahnede kendisine hediye edilen çiçeği yere fırlatınca ortalık karıştı. Ne olduğunu anlayamayan hayranı, kısa bir şokun ardından Övüç’le fotoğraf çektirse de olayın peşini bırakmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan hayran, “Kendi paramla rezil oldum” sözleriyle sitem etti. Övüç’ün çiçeği yere atması, ardından tepki gelince tekrar alıp poz vermesi ve sahne arkasında hayranını azarlaması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abartılı konuşma tarzı, dikkat çeken makyajları, çarpıcı kombinleri ve kendine has açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç’ü birçoğunuz tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda kendisine el emeğiyle hazırlanmış bir çiçek getiren hayranının jestini hiç beklenmeyen bir şekilde karşıladı.
Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın