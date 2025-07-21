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Murat Övüç’ten Hayranına Büyük Ayıp: El Emeği Çiçeğini Sahne Ortasında Yere Fırlattı!

Murat Övüç’ten Hayranına Büyük Ayıp: El Emeği Çiçeğini Sahne Ortasında Yere Fırlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 12:58

Her hareketiyle olay yaratan Murat Övüç, bu kez de sahnede kendisine hediye edilen çiçeği yere fırlatınca ortalık karıştı. Ne olduğunu anlayamayan hayranı, kısa bir şokun ardından Övüç’le fotoğraf çektirse de olayın peşini bırakmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan hayran, “Kendi paramla rezil oldum” sözleriyle sitem etti. Övüç’ün çiçeği yere atması, ardından tepki gelince tekrar alıp poz vermesi ve sahne arkasında hayranını azarlaması sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Abartılı konuşma tarzı, dikkat çeken makyajları, çarpıcı kombinleri ve kendine has açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç’ü birçoğunuz tanıyorsunuzdur.

Abartılı konuşma tarzı, dikkat çeken makyajları, çarpıcı kombinleri ve kendine has açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç’ü birçoğunuz tanıyorsunuzdur.

Kadın matinelerinin aranan yüzü olan Övüç, lüks hayatı, sahne şovları ve sosyal medyada yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kez sahnede sergilediği tavırla gündeme geldi.

Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda kendisine el emeğiyle hazırlanmış bir çiçek getiren hayranının jestini hiç beklenmeyen bir şekilde karşıladı.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

Çiçeği yapan ve getiren hayran, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada uzun bir paylaşım yaparak dile getirdi. “İnsan sanıp az da olsa mutlu olursunuz diye düşündüm” diyen hayran, çiçek için günlerce uğraştığını belirterek “Gördüğüm muamele bu olmamalıydı” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, “Yaptığınız karaktersizlik” sözleriyle Övüç’ü açıkça eleştiren hayran, sahne arkasında güvenliklerin eşliğinde azarlandığını da iddia etti.

Murat Övüç cephesinden konuya dair bir açıklama gelmezken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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