Murat Övüç’ten Hayranına Büyük Ayıp: El Emeği Çiçeğini Sahne Ortasında Yere Fırlattı!

Her hareketiyle olay yaratan Murat Övüç, bu kez de sahnede kendisine hediye edilen çiçeği yere fırlatınca ortalık karıştı. Ne olduğunu anlayamayan hayranı, kısa bir şokun ardından Övüç’le fotoğraf çektirse de olayın peşini bırakmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan hayran, “Kendi paramla rezil oldum” sözleriyle sitem etti. Övüç’ün çiçeği yere atması, ardından tepki gelince tekrar alıp poz vermesi ve sahne arkasında hayranını azarlaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gelin detaylara birlikte bakalım…