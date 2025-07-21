Sürpriz Buluşma: Ezgi Mola, 1 Ay Önce Boşandığı Eski Eşi Mustafa Aksakallı İle Tatilde Bir Araya Geldi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/g...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, oğluyla birlikte Alaçatı’da tatilde görüntülenmişti. Bu kez anne ve çocuğun yanına Mustafa Aksakallı da katıldı. Çift, çocukları Can için aynı çatı altında olmasa da aynı tatilde buluşmayı tercih etti. Milliyet’ten Deniz Boy’un objektifine takılan görüntülerde eski eşlerin arasının oldukça iyi olduğu dikkat çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran üçlü samimi halleriyle gündem oldu.
Gelin birlikte bakalım…
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturmuştu.
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Yazın gelişiyle birlikte ünlüler tatil beldelerine akın ederken, Ezgi Mola da soluğu Çeşme’de aldı.
Milliyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, eski eşler Çeşme’de bir plajda oğullarıyla birlikte görüntülendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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