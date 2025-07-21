Sürpriz Buluşma: Ezgi Mola, 1 Ay Önce Boşandığı Eski Eşi Mustafa Aksakallı İle Tatilde Bir Araya Geldi!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, oğluyla birlikte Alaçatı’da tatilde görüntülenmişti. Bu kez anne ve çocuğun yanına Mustafa Aksakallı da katıldı. Çift, çocukları Can için aynı çatı altında olmasa da aynı tatilde buluşmayı tercih etti. Milliyet’ten Deniz Boy’un objektifine takılan görüntülerde eski eşlerin arasının oldukça iyi olduğu dikkat çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran üçlü samimi halleriyle gündem oldu.

Gelin birlikte bakalım…