onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sürpriz Buluşma: Ezgi Mola, 1 Ay Önce Boşandığı Eski Eşi Mustafa Aksakallı İle Tatilde Bir Araya Geldi!

Sürpriz Buluşma: Ezgi Mola, 1 Ay Önce Boşandığı Eski Eşi Mustafa Aksakallı İle Tatilde Bir Araya Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 10:45

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, oğluyla birlikte Alaçatı’da tatilde görüntülenmişti. Bu kez anne ve çocuğun yanına Mustafa Aksakallı da katıldı. Çift, çocukları Can için aynı çatı altında olmasa da aynı tatilde buluşmayı tercih etti. Milliyet’ten Deniz Boy’un objektifine takılan görüntülerde eski eşlerin arasının oldukça iyi olduğu dikkat çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran üçlü samimi halleriyle gündem oldu. 

Gelin birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturmuştu.

İkilinin nikâhında Enis Arıkan ve Sinan Engin şahitlik etmiş, çiftin mutluluğu sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Ancak her şeyin yolunda gittiğini düşünürken çift geçtiğimiz haftalarda iki yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırma kararı almıştı.

Mola yaptığı açıklamada, “İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel anları yaşamak için elimizden geleni yapacağız.” demişti.

Kaçıranlar için:

Yazın gelişiyle birlikte ünlüler tatil beldelerine akın ederken, Ezgi Mola da soluğu Çeşme’de aldı.

Yazın gelişiyle birlikte ünlüler tatil beldelerine akın ederken, Ezgi Mola da soluğu Çeşme’de aldı.

Oğlu Can ile baş başa tatile çıkan Mola, birkaç gün önce sosyal medya hesabından denizde eğlendikleri bir kareyi paylaşmıştı. 

Bu karelerin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı ve tatile Mustafa Aksakallı da katıldı.

Milliyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, eski eşler Çeşme’de bir plajda oğullarıyla birlikte görüntülendi.

Milliyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, eski eşler Çeşme’de bir plajda oğullarıyla birlikte görüntülendi.

Keyifli halleri dikkat çeken Mola ve Aksakallı, ayrılıklarının ardından çocukları için örnek bir dostluk kurduklarını adeta kanıtladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın