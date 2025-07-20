Hande Yener Plaj Konserinde Yine Bildiğini Okudu: İlginç Kombini Olay Yarattı!
Türk popunun güçlü ismi Hande Yener, Alaçatı’daki plaj konseriyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Sahnede giydiği ilginç kombiniyle sosyal medyada gündem olan Yener’e yorum yağdı.
Gelin, Hande Yener’in çok konuşulan o sahnesine birlikte bakalım…
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Türkçe popun kraliçelerinden biri olan Hande Yener'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Alaçatı’da plaj konseri veren Hande Yener, ilginç tarzıyla yine gündem olmayı başardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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aysel gürel mezarından fırlamış sandım
Berbat! Lamı cimi yok. Farklı görünmek isteyen ergen gibi ne bu rezalet 😂
Buda yedi kafayı Estetikten zaten tanınmıyor En azı da giyimimden tanısınlar demiş Cakma laydi gaga