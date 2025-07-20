onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Yener Plaj Konserinde Yine Bildiğini Okudu: İlginç Kombini Olay Yarattı!

Hande Yener Plaj Konserinde Yine Bildiğini Okudu: İlginç Kombini Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 16:03

Türk popunun güçlü ismi Hande Yener, Alaçatı’daki plaj konseriyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Sahnede giydiği ilginç kombiniyle sosyal medyada gündem olan Yener’e yorum yağdı. 

Gelin, Hande Yener’in çok konuşulan o sahnesine birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkçe popun kraliçelerinden biri olan Hande Yener'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Türkçe popun kraliçelerinden biri olan Hande Yener'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yıllardır müzik dünyasında hem şarkılarıyla hem de iddialı tarzıyla zirvede kalmayı başaran Hande Yener, sadece sesiyle değil sahnedeki tarzıyla da sıkça konuşulan isimlerden.

Geçtiğimiz saatlerde yine kombiyle olay oldu kendisi.

Alaçatı’da plaj konseri veren Hande Yener, ilginç tarzıyla yine gündem olmayı başardı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zyd

aysel gürel mezarından fırlamış sandım

Ali DİNÇ

Berbat! Lamı cimi yok. Farklı görünmek isteyen ergen gibi ne bu rezalet 😂

Murat Alanyurt

Buda yedi kafayı Estetikten zaten tanınmıyor En azı da giyimimden tanısınlar demiş Cakma laydi gaga