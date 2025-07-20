Kadir Doğulu'nun Kız Kardeşiyle Sıkı Fıkı Olan Neslihan Atagül Görümcesinin Doğum Gününü Böyle Kutladı!
Magazinin gözde çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Aziz’i kucaklarına almıştı. Taze anne Atagül, bir süredir ekranlardan uzak kalarak ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Son olarak görümcesi Asuman Doğulu’nun doğum gününü kutladığı bir paylaşımla gündeme geldi. “Sayende bir kız evladım oldu” notuyla yaptığı kutlama büyük ilgi gördü.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşkları birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye adlı dizi setinde başlamıştı.
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Ancak 5 aylık olan minik Aziz’in yüzünü henüz kimse göremedi.
Görümcesi Asuman Doğulu’nun doğum gününü kutlayan Atagül, hamilelik dönemlerinde çekilmiş samimi bir kareyi paylaşıp fotoğrafın altına “Doğum günün kutlu olsun canım benim. Sayende bir kız evladım oldu.” notunu düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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