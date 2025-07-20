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Kadir Doğulu'nun Kız Kardeşiyle Sıkı Fıkı Olan Neslihan Atagül Görümcesinin Doğum Gününü Böyle Kutladı!

Kadir Doğulu'nun Kız Kardeşiyle Sıkı Fıkı Olan Neslihan Atagül Görümcesinin Doğum Gününü Böyle Kutladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 13:26

Magazinin gözde çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Aziz’i kucaklarına almıştı. Taze anne Atagül, bir süredir ekranlardan uzak kalarak ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Son olarak görümcesi Asuman Doğulu’nun doğum gününü kutladığı bir paylaşımla gündeme geldi. “Sayende bir kız evladım oldu” notuyla yaptığı kutlama büyük ilgi gördü. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşkları birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye adlı dizi setinde başlamıştı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşkları birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye adlı dizi setinde başlamıştı.

Aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandıran çiftten geçtiğimiz yıl müjdeli bir haber gelmişti. Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül geçtiğimiz Mart ayında oğlu Aziz'i dünyaya getirmişti.

Neslihan Atagül, doğum sonrası kısa sürede eski formuna kavuşmasıyla da çok konuşulmuştu. Takipçileri, güzel oyuncunun doğumdan sonra bile ne kadar fit göründüğünü sıkça yorumlarda dile getirmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak 5 aylık olan minik Aziz’in yüzünü henüz kimse göremedi.

Ancak 5 aylık olan minik Aziz’in yüzünü henüz kimse göremedi.

Tabii herkesin aklında tek bir soru var: Minik Aziz kime benziyor? Geçtiğimiz günlerde Atagül, eşi Kadir Doğulu ve minik Aziz'in birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Canlarım benim” notunu düşmüştü. Ama o paylaşımda da bebeğin yüzünü görememiştik.

Biz Aziz'i merakla beklerken Atagül'den görümcesiyle bir paylaşım geldi.

Görümcesi Asuman Doğulu’nun doğum gününü kutlayan Atagül, hamilelik dönemlerinde çekilmiş samimi bir kareyi paylaşıp fotoğrafın altına “Doğum günün kutlu olsun canım benim. Sayende bir kız evladım oldu.” notunu düştü.

Görümcesi Asuman Doğulu’nun doğum gününü kutlayan Atagül, hamilelik dönemlerinde çekilmiş samimi bir kareyi paylaşıp fotoğrafın altına “Doğum günün kutlu olsun canım benim. Sayende bir kız evladım oldu.” notunu düştü.

Bu paylaşımla Atagül’ün görümcesiyle olan bağı dikkat çekti. Aile pozlarıyla kalpleri ısıtan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül ekranlardan bir süre daha uzak kalacak gibi… Ama belli ki ailesiyle dolu dolu vakit geçiriyor. 🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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