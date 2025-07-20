Lüks Hamam Detayı Olay Oldu: Kadir Ezildi Balayı Dönüşü Evinden İlk Paylaşımını Yaptı!

Temizlik Benim İşim ile hayatımıza giren ve ardından Temizlik Avcıları ile En Hamarat Benim gibi programlarla gönüllerde taht kuran Ezildi, son dönemde sadece temizlik değil özel hayatıyla da konuşuluyor.

Sevgilisi Gamze Türkmen’le olan ilişkisi, nişan, kına, düğün ve son olarak balayı derken Kadir Ezildi, tam anlamıyla bir magazin yıldızına dönüştü.