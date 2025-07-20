Lüks Hamam Detayı Olay Oldu: Kadir Ezildi Balayı Dönüşü Evinden İlk Paylaşımını Yaptı!
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Ekranların en titiz, en enerjik, en renkli yüzlerinden Kadir Ezildi'yi artık birçoğunuz tanıyordur.
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Hatırlarsanız, Ezildi nişan için tam 500 bin TL harcamıştı ve bu tören Erzurum’dan İstanbul’a kadar uzanan bir şölene dönüşmüştü.
Sonunda 12 Temmuz’da dünyaevine giren çift düğün sonrası soluğu Mısır’da aldı.
Bu kez paylaşımında evinin hamamını gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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