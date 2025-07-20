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Lüks Hamam Detayı Olay Oldu: Kadir Ezildi Balayı Dönüşü Evinden İlk Paylaşımını Yaptı!

Lüks Hamam Detayı Olay Oldu: Kadir Ezildi Balayı Dönüşü Evinden İlk Paylaşımını Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 10:57

Sözü, istemesi, nişanı, kına gecesi, düğünü derken her anıyla olay olan Kadir Ezildi, bu kez evindeki lüks hamamla gündemde. Balayından döner dönmez evinden paylaşım yapan fenomen, hamam detayıyla gündem oldu. 

İşte Kadir Ezildi’nin dillere düşen ev paylaşımı...

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Ekranların en titiz, en enerjik, en renkli yüzlerinden Kadir Ezildi'yi artık birçoğunuz tanıyordur.

Ekranların en titiz, en enerjik, en renkli yüzlerinden Kadir Ezildi'yi artık birçoğunuz tanıyordur.

Temizlik Benim İşim ile hayatımıza giren ve ardından Temizlik Avcıları ile En Hamarat Benim gibi programlarla gönüllerde taht kuran Ezildi, son dönemde sadece temizlik değil özel hayatıyla da konuşuluyor. 

Sevgilisi Gamze Türkmen’le olan ilişkisi, nişan, kına, düğün ve son olarak balayı derken Kadir Ezildi, tam anlamıyla bir magazin yıldızına dönüştü.

Hatırlarsanız, Ezildi nişan için tam 500 bin TL harcamıştı ve bu tören Erzurum’dan İstanbul’a kadar uzanan bir şölene dönüşmüştü.

Hatırlarsanız, Ezildi nişan için tam 500 bin TL harcamıştı ve bu tören Erzurum’dan İstanbul’a kadar uzanan bir şölene dönüşmüştü.

Eğlencenin ve takı töreninin saatlerce sürdüğü düğüne ait görüntüler ise sosyal medyada ayırca konuşulmuştu.

Kaçıranlar için geceye ait en dikkat çeken analra bu içeriğimizde detaylıca yer vermiştik:

Sonunda 12 Temmuz’da dünyaevine giren çift düğün sonrası soluğu Mısır’da aldı.

Sonunda 12 Temmuz’da dünyaevine giren çift düğün sonrası soluğu Mısır’da aldı.

Ama asıl bomba, dönüşte geldi! Kadir Ezildi evine döner dönmez, yine sosyal medyada gündem oldu.

Bu kez paylaşımında evinin hamamını gösterdi.

Bu kez paylaşımında evinin hamamını gösterdi.

“Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım” sözleriyle evindeki lüks detayı gözler önüne seren fenomen, bu hamamla hem hijyeni hem de konforu birleştirmiş gibi duruyor. 

E hal böyle olunca, takipçiler şimdi evin geri kalanını da görmek istiyor. Kadir Ezildi’nin titizliğiyle döşediği bu evden daha neler çıkacak kim bilir? Bekleyip görelim…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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