Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Bebekleriyle İlk Tatilde: Fikret Hakan'ın Denizle Tanışma Anı Kalpleri Eritti!

Güzelliği, yeteneği ve duru enerjisiyle hem ekranlarda hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu, 2024 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım’la İtalya’nın başkenti Roma’da sade ama oldukça romantik bir törenle dünyaevine girmişti.

Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.