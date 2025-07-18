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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Bebekleriyle İlk Tatilde: Fikret Hakan'ın Denizle Tanışma Anı Kalpleri Eritti!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Bebekleriyle İlk Tatilde: Fikret Hakan'ın Denizle Tanışma Anı Kalpleri Eritti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.07.2025 - 14:46

Başarılı oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan’ı da yanlarına aldı ve tatile çıktı. Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Alaçatı sahillerinde objektiflere yansıyan ünlü çiftin deniz keyfi sosyal medyada gündem oldu. Üç aylık minik Fikret Hakan’ın denizle tanıştığı o anlar kalpleri eritti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım… 😍

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve birçok ülkede ilgiyle izlenen “Yargı” dizisindeki performansıyla alkış toplayan Pınar Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve birçok ülkede ilgiyle izlenen “Yargı” dizisindeki performansıyla alkış toplayan Pınar Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Güzelliği, yeteneği ve duru enerjisiyle hem ekranlarda hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu, 2024 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım’la İtalya’nın başkenti Roma’da sade ama oldukça romantik bir törenle dünyaevine girmişti.

Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.

İsmini Pınar Deniz’in dedesinden alan minik Fikret Hakan’ın yüzü ise ilk kez Babalar Günü’nde Pınar Deniz’in yaptığı paylaşımla görülmüştü.

İsmini Pınar Deniz’in dedesinden alan minik Fikret Hakan’ın yüzü ise ilk kez Babalar Günü’nde Pınar Deniz’in yaptığı paylaşımla görülmüştü.

O özel karede Deniz, eşi Kaan Yıldırım’a duygusal bir notla seslenmişti: “İyi ki babamız. Çok.” 

O günden sonra hem Pınar Deniz hem de Kaan Yıldırım, minik oğullarıyla geçirdikleri keyifli anları sık sık takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Şimdilerde üç aylık olan Fikret Hakan, geçtiğimiz gün ilk kez denizle tanıştı!

Şimdilerde üç aylık olan Fikret Hakan, geçtiğimiz gün ilk kez denizle tanıştı!

Ailece Alaçatı’ya tatile giden çift, plajda objektiflere yansıdı. Kaan Yıldırım’ın oğlu Fikret Hakan’ı bir an olsun kucağından indirmemesi dikkatlerden kaçmadı. Pınar Deniz ise tatlı bir tebessümle ikiliyi izlerken görüntülendi.

Sıcaktan etkilenmemesi için küçük Fikret Hakan’a minik bir şapka takan çift, daha sonra localarına geçip ailece yemek yedi.

Yanlarında yakın arkadaşları da vardı.

Yanlarında yakın arkadaşları da vardı.

Ailecek geçirilen bu ilk yaz tatili sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle minik Fikret Hakan'ın denizle tanıştığı anlar kullanıcıların favorisi oldu.

Gözümüzün önünde büyüyen minik Fikret’i daha çok göreceğiz gibi duruyor! 💙

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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