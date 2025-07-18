Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Bebekleriyle İlk Tatilde: Fikret Hakan'ın Denizle Tanışma Anı Kalpleri Eritti!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
Başarılı oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan’ı da yanlarına aldı ve tatile çıktı. Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Alaçatı sahillerinde objektiflere yansıyan ünlü çiftin deniz keyfi sosyal medyada gündem oldu. Üç aylık minik Fikret Hakan’ın denizle tanıştığı o anlar kalpleri eritti.
Gelin detaylara birlikte bakalım… 😍
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve birçok ülkede ilgiyle izlenen “Yargı” dizisindeki performansıyla alkış toplayan Pınar Deniz’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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İsmini Pınar Deniz’in dedesinden alan minik Fikret Hakan’ın yüzü ise ilk kez Babalar Günü’nde Pınar Deniz’in yaptığı paylaşımla görülmüştü.
Şimdilerde üç aylık olan Fikret Hakan, geçtiğimiz gün ilk kez denizle tanıştı!
Yanlarında yakın arkadaşları da vardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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