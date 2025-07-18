Neden Boşandığını Tüm Netliğiyle Açıklayan Bengü'den Dikkat Çeken "Ahtapot Hanımlar" Çıkışı!

“Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil” sözleriyle süreci özetledi.

Eski eşiyle ilgili çıkan ihanet iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Bengü, “Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var, onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok, iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu” dedi.