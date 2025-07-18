Neden Boşandığını Tüm Netliğiyle Açıklayan Bengü'den Dikkat Çeken "Ahtapot Hanımlar" Çıkışı!
Geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Bengü'nün sosyal medyada uzun süredir her paylaşımı gönderme olarak yorumlanıyordu. Sonunda sessizliğini bozan ünlü şarkıcı ayrılık sebebini ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Ayrıca “Evli adamın kankası olamaz” çıkışıyla kadın-erkek ilişkileri üzerine sert bir çizgi çizen Bengü, “ahtapot hanımlar” ifadesiyle sosyal medyayı karıştırdı.
İşte Bengü’nün çok konuşulan açıklamaları…
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Unut Beni, Kalbim, Korkma Kalbim, Saygımdan gibi hit şarkıların sahibi ünlü şarkıcı Bengü’yü mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bugüne kadar ayrılık hakkında çok fazla konuşmayan Bengü, sessizliğini sonunda bozdu ve ilk kez neden boşandıklarını açık açık anlattı.
Sosyal medyada “Saman altından su yürütenler” şeklindeki paylaşımıyla dikkat çeken Bengü, bu sözlerin eski eşine gönderme olduğu iddialarına da açıklık getirdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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