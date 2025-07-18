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Neden Boşandığını Tüm Netliğiyle Açıklayan Bengü'den Dikkat Çeken "Ahtapot Hanımlar" Çıkışı!

Neden Boşandığını Tüm Netliğiyle Açıklayan Bengü'den Dikkat Çeken "Ahtapot Hanımlar" Çıkışı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.07.2025 - 11:11

Geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Bengü'nün sosyal medyada uzun süredir her paylaşımı gönderme olarak yorumlanıyordu. Sonunda sessizliğini bozan ünlü şarkıcı ayrılık sebebini ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Ayrıca “Evli adamın kankası olamaz” çıkışıyla kadın-erkek ilişkileri üzerine sert bir çizgi çizen Bengü, “ahtapot hanımlar” ifadesiyle sosyal medyayı karıştırdı. 

İşte Bengü’nün çok konuşulan açıklamaları…

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Unut Beni, Kalbim, Korkma Kalbim, Saygımdan gibi hit şarkıların sahibi ünlü şarkıcı Bengü’yü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Unut Beni, Kalbim, Korkma Kalbim, Saygımdan gibi hit şarkıların sahibi ünlü şarkıcı Bengü’yü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pop müziğin güçlü kadın seslerinden biri olarak yıllardır sahnelerde fırtına estiren Bengü, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcının bu evlilikten iki çocuğu oldu. Kızları Zeynep 2019 yılında, oğulları Selim ise 2021’de dünyaya geldi. Ancak 6 yıllık evlilik, geçtiğimiz yıl alınan anlaşmalı boşanma kararıyla sona erdi.

Bugüne kadar ayrılık hakkında çok fazla konuşmayan Bengü, sessizliğini sonunda bozdu ve ilk kez neden boşandıklarını açık açık anlattı.

Bugüne kadar ayrılık hakkında çok fazla konuşmayan Bengü, sessizliğini sonunda bozdu ve ilk kez neden boşandıklarını açık açık anlattı.

“Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil” sözleriyle süreci özetledi.

Eski eşiyle ilgili çıkan ihanet iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Bengü, “Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var, onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok, iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu” dedi.

Sosyal medyada “Saman altından su yürütenler” şeklindeki paylaşımıyla dikkat çeken Bengü, bu sözlerin eski eşine gönderme olduğu iddialarına da açıklık getirdi:

Sosyal medyada “Saman altından su yürütenler” şeklindeki paylaşımıyla dikkat çeken Bengü, bu sözlerin eski eşine gönderme olduğu iddialarına da açıklık getirdi:

“Müthiş bir ‘Kızılcık Şerbeti’ fanıyım. Orada evli bir erkeğe yaklaşan bir kadının tavrı dikkatimi çekti. Ben böyle bir şey yaşamadım, paylaşımım da gönderme değildi. Ama bazı kadınlar var ki… Bu ‘ahtapot hanımlar’ bir anda arkadaş gibi görünüp adamları sarıp sarmalıyor. Ona bir gönderme yaptım. Yoksa ben yaşamadım.”

Bu açıklamalarıyla sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Bengü, sözlerini şöyle noktaladı:

“Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz. Ama belki zamanında tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim. Neyse ki hiç muhatap olmadım. Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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