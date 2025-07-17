Nazlı Sabancı'dan Sonra İmaj Tazeleyen Ünlüler Kervanına Yasemin Şefkatli de Dahil Oldu!
Ünlü isimler yazın gelmesiyle bir bir kuaföre koşuyor! Tatil dönüşü değişim rüzgarına kapılan ünlüler arasında bu kez Yasemin Şefkatli de var. Daha önce Nazlı Sabancı ve Pelin Akil’in de tatil sonrası saçlarını yenilediği görülmüştü. Aynı akıma kapılan Şefkatli, kuaföre gidip kahküllerini tazeledi. “Yine ne yapıyor bu kızlar” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Gelin taze imajı nasıl olmuş birlikte bakalım.
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İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde hem sosyal medyada hem de annelik serüveninde oldukça aktif bir isim.
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Hal böyleyken yaz aylarının gelişiyle birlikte ünlülerin tatil kaçamakları da hız kesmeden devam ediyor.
Doğum sonrası formuna hızla kavuşan ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel isim, tatilden döner dönmez soluğu kuaförde aldı.
Bu hamle geçtiğimiz günlerde kahkülleriyle gündem olan Nazlı Sabancı’yı akıllara getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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