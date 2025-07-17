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Nazlı Sabancı'dan Sonra İmaj Tazeleyen Ünlüler Kervanına Yasemin Şefkatli de Dahil Oldu!

Nazlı Sabancı'dan Sonra İmaj Tazeleyen Ünlüler Kervanına Yasemin Şefkatli de Dahil Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.07.2025 - 15:44

Ünlü isimler yazın gelmesiyle bir bir kuaföre koşuyor! Tatil dönüşü değişim rüzgarına kapılan ünlüler arasında bu kez Yasemin Şefkatli de var. Daha önce Nazlı Sabancı ve Pelin Akil’in de tatil sonrası saçlarını yenilediği görülmüştü. Aynı akıma kapılan Şefkatli, kuaföre gidip kahküllerini tazeledi. “Yine ne yapıyor bu kızlar” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. 

Gelin taze imajı nasıl olmuş birlikte bakalım.

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İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde hem sosyal medyada hem de annelik serüveninde oldukça aktif bir isim.

İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde hem sosyal medyada hem de annelik serüveninde oldukça aktif bir isim.

2024 yılında ikiz bebeklerini kucağına alan ünlü çift, oğullarına Sinan Emir ve İbrahim Ayel isimlerini vermişti. Minik ikizler, özellikle dedeleri İbrahim Tatlıses’e benzerlikleriyle sık sık gündem oluyor. Takip edenler bilir, Yasemin Şefkatli sosyal medyada ikizlerini bol bol paylaşarak adeta onların büyüme sürecini takipçilerine belgesel gibi sunuyor. Minikler gözümüzün önünde büyüyor desek yeridir!

Hal böyleyken yaz aylarının gelişiyle birlikte ünlülerin tatil kaçamakları da hız kesmeden devam ediyor.

Hal böyleyken yaz aylarının gelişiyle birlikte ünlülerin tatil kaçamakları da hız kesmeden devam ediyor.

Şefkatli de ailesiyle birlikte tatile çıkmış, tatil boyunca bol bol paylaşım yapmıştı.

Doğum sonrası formuna hızla kavuşan ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel isim, tatilden döner dönmez soluğu kuaförde aldı.

Doğum sonrası formuna hızla kavuşan ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel isim, tatilden döner dönmez soluğu kuaförde aldı.

İmaj tazeleyen ünlüler kervanına son katılan isim olan Şefkatli, saçlarına kahkül kestirerek takipçilerine sürpriz yaptı.

Bu hamle geçtiğimiz günlerde kahkülleriyle gündem olan Nazlı Sabancı’yı akıllara getirdi.

Bu hamle geçtiğimiz günlerde kahkülleriyle gündem olan Nazlı Sabancı’yı akıllara getirdi.

Sabancı’nın yeni stiline “çok yakıştı” diyenler kadar eleştirenler de olmuştu. Şefkatli ise daha önce de kahkül kullandığı için bu değişimini pek yadırgamadık diyebiliriz.

Bir süredir perçem tercih eden Şefkatli, saçlarını biraz daha kısaltarak kahküllerini tazeledi ve yeni halini “Yine ne yapıyor bu kızlar” notuyla Instagram’da paylaştı.

Peki sizce en çok kime yakışmıi?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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