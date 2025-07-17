Nazlı Sabancı'dan Sonra İmaj Tazeleyen Ünlüler Kervanına Yasemin Şefkatli de Dahil Oldu!

Sabancı’nın yeni stiline “çok yakıştı” diyenler kadar eleştirenler de olmuştu. Şefkatli ise daha önce de kahkül kullandığı için bu değişimini pek yadırgamadık diyebiliriz.

Bir süredir perçem tercih eden Şefkatli, saçlarını biraz daha kısaltarak kahküllerini tazeledi ve yeni halini “Yine ne yapıyor bu kızlar” notuyla Instagram’da paylaştı.