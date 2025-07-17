onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Akım Başlatacak Paylaşım: 24 Yaşındaki Türkiye Güzeli İdil Bilgen Vücut Yaşını Test Etti!

Yeni Akım Başlatacak Paylaşım: 24 Yaşındaki Türkiye Güzeli İdil Bilgen Vücut Yaşını Test Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.07.2025 - 12:32

2024 Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra güzelliğiyle olduğu kadar tartışmalarla da gündeme gelen İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiş, çeyrek finale kadar yükselmişti. Yarışmalar sayesinde adını tüm ülkeye duyuran Bilgen, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Son olarak vücut yaşı testiyle ilgili çektiği video kısa sürede viral oldu. Takipçilerine “Vücut yaşınızı öğrenmeye hazır mısınız?” çağrısı yaptı.

Gelin birlikte detaylara bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzellik yarışmalarına katılmasıyla birlikte adını tüm Türkiye’ye duyuran ve adeta gündemin merkezine oturan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen’i mutlaka siz de tanıyorsunuzdur.

Güzellik yarışmalarına katılmasıyla birlikte adını tüm Türkiye’ye duyuran ve adeta gündemin merkezine oturan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen’i mutlaka siz de tanıyorsunuzdur.

Güzelliğiyle tartışmaları odağına yerleşen Bilgen, Koç Üniversitesi’nden mezun bir tıp doktoru aslında. Ancak 2024 yılında Miss Turkey tacını alarak uzun süre magazin dünyasının zirvesinde kalmayı başarmıştı.

Güzelliğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Bilgen, yarışma sürecinde adeta linçle destek arasında gidip geldi. Ünlü isimlerin de dahil olduğu bu tartışmalarda Demet Akalın “Bu yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil” çıkışıyla ses getirirken, Bülent Ersoy’un “Bu şimdi güzel mi? Şabaniye gibi. Babası büyükelçi, küçükelçi beni bağlamaz” açıklaması epeyce olay yaratmıştı. Balçiçek İlter ve Nebahat Çehre ise Bilgen’e destek veren isimler arasındaydı.

Tüm bu eleştirilerin ardından sessiz sedasız Miss World 2024 sahnesine çıkan Bilgen, Türkiye’yi temsil etmiş ancak dereceye girememişti.

Tüm bu eleştirilerin ardından sessiz sedasız Miss World 2024 sahnesine çıkan Bilgen, Türkiye’yi temsil etmiş ancak dereceye girememişti.

Yine de çeyrek finale kadar yükselerek dikkat çekmeyi başarmıştı. Gelen eleştirilere de “Güzellik standartları toplumsal baskılarla şekilleniyor ve biz bu baskı altında kendimiz olmayı unutuyoruz. Gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizle sevmekten gelir.” diyerek yanıt vermişti.

Yarışma sonrası kendini biraz geri çeken İdil Bilgen, zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geliyor.

Yarışma sonrası kendini biraz geri çeken İdil Bilgen, zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum tatilinden bikinili fotoğraflar paylaşarak fit vücuduyla dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak bu kez çok daha farklı bir konuyla sosyal medyada viral oldu: Vücut yaşı testi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın