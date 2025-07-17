Yeni Akım Başlatacak Paylaşım: 24 Yaşındaki Türkiye Güzeli İdil Bilgen Vücut Yaşını Test Etti!
2024 Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra güzelliğiyle olduğu kadar tartışmalarla da gündeme gelen İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiş, çeyrek finale kadar yükselmişti. Yarışmalar sayesinde adını tüm ülkeye duyuran Bilgen, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Son olarak vücut yaşı testiyle ilgili çektiği video kısa sürede viral oldu. Takipçilerine “Vücut yaşınızı öğrenmeye hazır mısınız?” çağrısı yaptı.
Gelin birlikte detaylara bakalım…
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Güzellik yarışmalarına katılmasıyla birlikte adını tüm Türkiye’ye duyuran ve adeta gündemin merkezine oturan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen’i mutlaka siz de tanıyorsunuzdur.
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Tüm bu eleştirilerin ardından sessiz sedasız Miss World 2024 sahnesine çıkan Bilgen, Türkiye’yi temsil etmiş ancak dereceye girememişti.
Yarışma sonrası kendini biraz geri çeken İdil Bilgen, zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geliyor.
Ancak bu kez çok daha farklı bir konuyla sosyal medyada viral oldu: Vücut yaşı testi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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