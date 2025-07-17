Luna 1 Yaşında: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik’in Minik Kopyasıyla Paylaşımı Kalpleri Eritti!

Bir ara arkadaşının doğum gününde görüntülenmişti. Ancak kutlamadan erken ayrılmış, “İlk defa bebişi evde bırakıp, gezmeye çıktım. Aklım orada kaldı, o yüzden çok durmadım. Kızımı da çok sevdim ben, her şey yolunda. Setlere daha çok vakit var.” demişti.