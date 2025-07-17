Luna 1 Yaşında: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik’in Minik Kopyasıyla Paylaşımı Kalpleri Eritti!
Camdaki Kız’ın Nalan’ı olarak gönlümüzde taht kuran Burcu Biricik, bu kez oyunculuğuyla değil anneliğiyle gündemde. Kızının 1. yaş gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutlayan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü. Minik Luna'nın son hali de kalpleri eritti. 😍🧿
Buyrun o paylaşıma birlikte bakalım.
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Ulan İstanbul, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Fatma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Her fırsatta ailesine olan düşkünlüğünü dile getiren Burcu Biricik, uzun süredir setlerden uzak.
Geçtiğimiz haftalarda da ilk kez yüzünü gördüğümüzü Luna, tıpkı annesi gibi duru güzelliğiyle dikkat çekmişti.
Şimdi ise minik Luna, 1 yaşında!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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