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Luna 1 Yaşında: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik’in Minik Kopyasıyla Paylaşımı Kalpleri Eritti!

Luna 1 Yaşında: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik’in Minik Kopyasıyla Paylaşımı Kalpleri Eritti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.07.2025 - 09:17

Camdaki Kız’ın Nalan’ı olarak gönlümüzde taht kuran Burcu Biricik, bu kez oyunculuğuyla değil anneliğiyle gündemde. Kızının 1. yaş gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutlayan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü. Minik Luna'nın son hali de kalpleri eritti. 😍🧿

Buyrun o paylaşıma birlikte bakalım.

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Ulan İstanbul, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Fatma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ulan İstanbul, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Fatma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son olarak Camdaki Kız dizisiyle karşımıza çıkan Biricik'i Nalan karakteriyle çok sevdik, başarılı performansına hayran kaldık. Ama sonrasında o, spot ışıklarını bir kenara bırakıp bambaşka bir yolculuğa çıktı: annelik.

2016 yılında fotoğrafçı Emre Yetkin’le nikah masasına oturan Biricik, mutlu evliliklerinin 10. yılında ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuş, bu haber hayranları tarafından sevinçle karşılanmıştı. Temmuz 2024’te dünyaya gelen minik Luna, çiftin hayatını baştan sona değiştirdi.

Her fırsatta ailesine olan düşkünlüğünü dile getiren Burcu Biricik, uzun süredir setlerden uzak.

Her fırsatta ailesine olan düşkünlüğünü dile getiren Burcu Biricik, uzun süredir setlerden uzak.

Bir ara arkadaşının doğum gününde görüntülenmişti. Ancak kutlamadan erken ayrılmış, “İlk defa bebişi evde bırakıp, gezmeye çıktım. Aklım orada kaldı, o yüzden çok durmadım. Kızımı da çok sevdim ben, her şey yolunda. Setlere daha çok vakit var.” demişti.

Geçtiğimiz haftalarda da ilk kez yüzünü gördüğümüzü Luna, tıpkı annesi gibi duru güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da ilk kez yüzünü gördüğümüzü Luna, tıpkı annesi gibi duru güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Pınar Deniz'den sonra Burcu Biricik de Babalar Günü'nde takipçilerine bir sürpriz yapmış ve minik Luna'nın yüzünün gözüktüğü bir fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşıma da 'Babalar günün kutlu olsun çoçaa❤️' notunu düşmüştü.

Kaçıranlar için:

Şimdi ise minik Luna, 1 yaşında!

Şimdi ise minik Luna, 1 yaşında!

Doğum günü vesilesiyle Instagram hesabından bir paylaşım yapan Burcu Biricik, kızıyla birlikte çekilen tatlı kareye şu notu düştü:

'Benim canımmmm kızım komiğim huysuzum yengecim içli içli ağlayanım büyük üç kağıtçım belli ki aşırı eğleniceğim belli ki öğreticim belli ki üfff neler neler 🫠♥️ dün doğdun şimdi 1 oldun 🥹 seni seviyorum Luna’m …'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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