Babasına Aşık Bir Kız: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik, Minik Kızı Luna'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

O gün bugündür anne ve babalığa, çekirdek aileliğe adapte olmaya çalışan Burcu Biricik ve Emre Yetkin sırra kadem bastı. Burcu Biricik'in bir süre herhangi bir projede yer almayacağının sinyallerini hamilelik döneminde almıştık.

Fakat yine de belki güzel kızlarını gösterirler, birkaç paylaşıma şahitlik ederiz sanıyorduk. Olmadı! Derken geçtiğimiz nisan ayında kameralar tarafından görüntülenen minik Luna'nın gözlerinin annesine benzediğini ilk bakışta anladık!