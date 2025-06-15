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Babasına Aşık Bir Kız: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik, Minik Kızı Luna'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Babasına Aşık Bir Kız: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik, Minik Kızı Luna'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2025 - 18:18

Babalar Günü'ne özel süprizler bitmedi! Pınar Deniz'den sonra Burcu Biricik de kocası Emre Yetkin'in gününü kutlarken minik kızı Luna'nın yüzünü ilk kez paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...❤️

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Hayatımıza seneler önce giren, en son Camdaki Kız dizisindeki başarılı performansıyla ortalığı ayağa kaldırdıktan sonra inzivaya çekilen Burcu Biricik, annelik molası vermişti.

Hayatımıza seneler önce giren, en son Camdaki Kız dizisindeki başarılı performansıyla ortalığı ayağa kaldırdıktan sonra inzivaya çekilen Burcu Biricik, annelik molası vermişti.

Doğallığı ve duru güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çeken Burcu Biricik, 2014 yılında Emre Yetkin'le dünyaevine girmişti. 

İkilinin buram buram samimiyet kokan pozları en başından bu yana büyük övgü toplamış, çift en sevilenler arasında kısa süre içerisinde üst sıralara yerleşmişti. 

Yıllarca teyze gibi bebek bekledik! 🙊 Birbirinin keyfini doyasıya çıkaran Burcu Biricik ve Emre Yetkin, 10. yılda bir bebek beklediklerini duyurdular.

Luna ismini verdikleri kızları 15 Temmuz 2024'te dünyaya geldi.

Luna ismini verdikleri kızları 15 Temmuz 2024'te dünyaya geldi.

O gün bugündür anne ve babalığa, çekirdek aileliğe adapte olmaya çalışan Burcu Biricik ve Emre Yetkin sırra kadem bastı. Burcu Biricik'in bir süre herhangi bir projede yer almayacağının sinyallerini hamilelik döneminde almıştık. 

Fakat yine de belki güzel kızlarını gösterirler, birkaç paylaşıma şahitlik ederiz sanıyorduk. Olmadı! Derken geçtiğimiz nisan ayında kameralar tarafından görüntülenen minik Luna'nın gözlerinin annesine benzediğini ilk bakışta anladık!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Burcu Biricik'ten, tıpkı Pınar Deniz gibi bebekli bir babalar günü sürprizi geldi!

Geçtiğimiz saatlerde Burcu Biricik'ten, tıpkı Pınar Deniz gibi bebekli bir babalar günü sürprizi geldi!

1 yaşına girmesine yaklaşık bir ay kalan minik Luna'sını babası Emre Yetkin'in kucağında mest olduğu anları paylaşan Burcu Biricik, kocasının Babalar Günü'nü kutladı. 

'Babalar günün kutlu olsun çoçaa❤️' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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