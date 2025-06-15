Babasına Aşık Bir Kız: Ünlü Oyuncu Burcu Biricik, Minik Kızı Luna'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Babalar Günü'ne özel süprizler bitmedi! Pınar Deniz'den sonra Burcu Biricik de kocası Emre Yetkin'in gününü kutlarken minik kızı Luna'nın yüzünü ilk kez paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...❤️
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Hayatımıza seneler önce giren, en son Camdaki Kız dizisindeki başarılı performansıyla ortalığı ayağa kaldırdıktan sonra inzivaya çekilen Burcu Biricik, annelik molası vermişti.
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Luna ismini verdikleri kızları 15 Temmuz 2024'te dünyaya geldi.
Geçtiğimiz saatlerde Burcu Biricik'ten, tıpkı Pınar Deniz gibi bebekli bir babalar günü sürprizi geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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