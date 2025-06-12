Pollyanna'ya Bağlayan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık'la Aşk İddiasına Cevap Verip Sibil Çetinkaya'ya Laf Soktu!
Başrolünde aldığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin ikinci sezon galasında görüntülenen Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan Melisa Yanık'la aşk iddiasına cevap verdi. Mutluluğuna birden çok kez vurgu yapan Şükrü Özyıldız, alttan alttan imalarda bulunurken her şeyi muallakta bıraktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı, şubat ayında sona ermişti.
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Şükrü Özyıldız'ın 4 ayda yerlere göklere sığdıramadığı Sibil'ini unutup yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu tabii.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Hali tavrı dikkat çekerken, bu aşkın Sibil Çetinkaya cephesinde destekçi olanlar yorumlara koştu!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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