Pollyanna'ya Bağlayan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık'la Aşk İddiasına Cevap Verip Sibil Çetinkaya'ya Laf Soktu!

Şu sıralar modern ayrılıklar pek moda, herkes dost kalmayı başarabiliyor neredeyse. Fakat Şükrü ve Sibil'inkinin gergin bir ayrılık olduğu en başından belliydi...

Bir anda birbirinden uzaklaşan ve buz gibi soğuyan ikili, aniden ayrıldı. İlk ayrılık açıklaması da Şükrü Özyıldız'dan gelmişti. Üç haftadır Kolombiya'da olduğunu söyleyen Şükrü Özyıldız, inzivasından 'yenilenip geldiğini' açıklamış ayrılık iddiasını da doğrulamıştı. Sibil hep daha sessiz, daha sakin taraf olarak kalmayı seçti. Çok aşık çiftimizin ayrılık sebebini hiçbir zaman öğrenemedik.

Derken, hızlı çıkan da Şükrü Özyıldız olmuştu. Özyıldız, geçtiğimiz günlerde 'Inlfuencerlar'dan devam' mottosuyla Melisa Yanık'la dans ederken görüntülenmiş, ikilinin mekanı el ele terk ettiği iddiası ortaya atılmıştı.