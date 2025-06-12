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Pollyanna'ya Bağlayan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık'la Aşk İddiasına Cevap Verip Sibil Çetinkaya'ya Laf Soktu!

Pollyanna'ya Bağlayan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık'la Aşk İddiasına Cevap Verip Sibil Çetinkaya'ya Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.06.2025 - 23:53

Başrolünde aldığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin ikinci sezon galasında görüntülenen Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan Melisa Yanık'la aşk iddiasına cevap verdi. Mutluluğuna birden çok kez vurgu yapan Şükrü Özyıldız, alttan alttan imalarda bulunurken her şeyi muallakta bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı, şubat ayında sona ermişti.

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı, şubat ayında sona ermişti.

Şu sıralar modern ayrılıklar pek moda, herkes dost kalmayı başarabiliyor neredeyse. Fakat Şükrü ve Sibil'inkinin gergin bir ayrılık olduğu en başından belliydi... 

Bir anda birbirinden uzaklaşan ve buz gibi soğuyan ikili, aniden ayrıldı. İlk ayrılık açıklaması da Şükrü Özyıldız'dan gelmişti. Üç haftadır Kolombiya'da olduğunu söyleyen Şükrü Özyıldız, inzivasından 'yenilenip geldiğini' açıklamış ayrılık iddiasını da doğrulamıştı. Sibil hep daha sessiz, daha sakin taraf olarak kalmayı seçti. Çok aşık çiftimizin ayrılık sebebini hiçbir zaman öğrenemedik.

Derken, hızlı çıkan da Şükrü Özyıldız olmuştu. Özyıldız, geçtiğimiz günlerde 'Inlfuencerlar'dan devam' mottosuyla Melisa Yanık'la dans ederken görüntülenmiş, ikilinin mekanı el ele terk ettiği iddiası ortaya atılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şükrü Özyıldız'ın 4 ayda yerlere göklere sığdıramadığı Sibil'ini unutup yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu tabii.

Şükrü Özyıldız'ın 4 ayda yerlere göklere sığdıramadığı Sibil'ini unutup yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu tabii.

Başrolünde yer aldığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin 2. sezon galasında görüntülenen Şükrü Özyıldız'a Melisa Yanık'la aşk yaşayıp yaşamadığı soruldu. 

Enteresan bir havaya bürünen Şükrü Özyıldız, birilerinin canını yakmak istermişçesine, 'Valla arkadaşlar benim bu aralar keyfim çok yerinde bu yüzden sürekli dans ediyorum. Size de aynısını tavsiye ediyorum. Bence mutluluk bir seçimdir.' dedi. 

Ardından sanki Sibil'le olan aşkını aylarca kameralara poz vererek yaşamamış gibi, 'Bildiğiniz gibi özel hayatımla ilgili açıklama yapmıyorum ama bu aralar bol bol gülüyorum ve dans ediyorum. Her zamanki gibi hiçbir açıklama yapmıyorum' ifadelerini kullandı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Hali tavrı dikkat çekerken, bu aşkın Sibil Çetinkaya cephesinde destekçi olanlar yorumlara koştu!👇

Hali tavrı dikkat çekerken, bu aşkın Sibil Çetinkaya cephesinde destekçi olanlar yorumlara koştu!👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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