Estetikle Evrim Geçiren Tuvana Türkay Operasyonlara Doyamadı: Bu Sefer de Yüzünü Gerdirdi!
Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bugüne dek birçok estetik operasyon geçiren, yüzünü de sil baştan değiştiren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yine ve yeniden başka bir dokunuş için kolları sıvadı. Bu sefer de yüzünü gerdirdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ekranların hem güzelliğiyle hem de duru oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Tuvana Türkay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Tuvana Türkay, şimdilerde TRT 1’in, bu sene epey tartışmaya neden olan dizisi “Teşkilat”ta “Kate” karakterini canlandırıyor.
Mesut Yılmaz'ın haberine göre Tuvana Türkay, bu sefer de yüz gerdirme operasyonu geçirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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