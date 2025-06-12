onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Estetikle Evrim Geçiren Tuvana Türkay Operasyonlara Doyamadı: Bu Sefer de Yüzünü Gerdirdi!

Estetikle Evrim Geçiren Tuvana Türkay Operasyonlara Doyamadı: Bu Sefer de Yüzünü Gerdirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.06.2025 - 19:15

Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bugüne dek birçok estetik operasyon geçiren, yüzünü de sil baştan değiştiren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yine ve yeniden başka bir dokunuş için kolları sıvadı. Bu sefer de yüzünü gerdirdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların hem güzelliğiyle hem de duru oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Tuvana Türkay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ekranların hem güzelliğiyle hem de duru oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Tuvana Türkay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hayatımıza “Ayrılık” dizisindeki Kevok karakteriyle giren Türkay, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Yasak Elma ve Kağıt Ev gibi ses getiren yapımlarda yer alarak farklı karakterleri başarıyla canlandırdı.

Sadece oyunculuğuyla değil, yaptığı enteresan açıklamalar, özel hayatı ve zaman içerisindeki değişimiyle de dikkat çeken isimlerden oldu. 

2009’dan bu yana burun, göğüs estetiği, kaş kaldırma, çene törpüleme, implant, liposuction ve gıdı aldırma işlemleri için ameliyat masasına yatan Türkay, kendini resmen baştan yaratmıştı. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, Tuvana Türkay'ın ta kendisi, ekranlarımızda ilk yer aldığı zamanlardan kalma...

Kaçıranlar için Türkay'ın değişiminin tüm detaylarından, tek tek bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tuvana Türkay, şimdilerde TRT 1’in, bu sene epey tartışmaya neden olan dizisi “Teşkilat”ta “Kate” karakterini canlandırıyor.

Tuvana Türkay, şimdilerde TRT 1’in, bu sene epey tartışmaya neden olan dizisi “Teşkilat”ta “Kate” karakterini canlandırıyor.

2024 yılından bu yana Teşkilat'ta yer alan Türkay, yaklaşık 1-2 sene öncesine göre magazin dünyasından uzakta durmayı tercih ediyor. 

Yine de sosyal medyada paylaştığı pozlar her seferinde binlerce beğeni ve yorum alıyor, böylelikle öyle ya da böyle adını gündeme taşımayı başarıyor. 

Her seferinde de değişiminin altı çiziliyor. Malumunuz, Tuvana Türkay, kendisini ilk tanıdığımız halinden çok daha farklı gözüküyor artık. Estetiklerinin her biri incelikle yapılmış, gayet de başarılı estetikler ona laf yok fakat kendisi resmen estetiğe doymuyor!

Mesut Yılmaz'ın haberine göre Tuvana Türkay, bu sefer de yüz gerdirme operasyonu geçirdi!

Mesut Yılmaz'ın haberine göre Tuvana Türkay, bu sefer de yüz gerdirme operasyonu geçirdi!

Her projede yenilenen görünümüyle dikkat çeken 34 yaşındaki Tuvana Türkay, 'Artık sende herkes gibisin' sözlerinin kulaklarımızda yankılanmasına sebep olurken, her sene gençleştiği gerçeğiyle de dikkat çekti! 

Siz de bir ilk fotoğrafa dönün lütfen, aradaki 7 farkı rahat rahat bulduktan sonra estetiğin gereği var mıydı onu konuşalım! Ne diyorsunuz? 34 yaşında bir kadının bu kadar estetiğe ihtiyacı var mı?

Estetik furyasına hepimiz bir gün katılır mıyız sizce? Hadi yorumlarda buluşalım?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın