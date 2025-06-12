Estetikle Evrim Geçiren Tuvana Türkay Operasyonlara Doyamadı: Bu Sefer de Yüzünü Gerdirdi!

Hayatımıza “Ayrılık” dizisindeki Kevok karakteriyle giren Türkay, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Yasak Elma ve Kağıt Ev gibi ses getiren yapımlarda yer alarak farklı karakterleri başarıyla canlandırdı.

Sadece oyunculuğuyla değil, yaptığı enteresan açıklamalar, özel hayatı ve zaman içerisindeki değişimiyle de dikkat çeken isimlerden oldu.

2009’dan bu yana burun, göğüs estetiği, kaş kaldırma, çene törpüleme, implant, liposuction ve gıdı aldırma işlemleri için ameliyat masasına yatan Türkay, kendini resmen baştan yaratmıştı. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, Tuvana Türkay'ın ta kendisi, ekranlarımızda ilk yer aldığı zamanlardan kalma...