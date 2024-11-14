Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olan Tuvana Türkay'ın Değişimini İnceliyoruz!
Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olan Tuvana Türkay'ın Değişimini İnceliyoruz!
19 yaşında gencecik bir kızken Ayrılık dizisindeki 'Kevok' karakteriyle hayatımıza giren Tuvana Türkay, 2009'dan bu yana magazinde sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu. Başarılı projelerde yer alan ve şimdilerde de Teşkilat dizisinde 'Kate' rolünde izlediğimiz Türkay, kimileri tarafından çok beğenilse de aslında birçok estetik işlemden geçti. Büyük bir değişim geçiren Tuvana Türkay'ın geçmişinden bugüne estetik müdahalelerine bir göz atalım dedik...
Haydi başlıyoruz.
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Hayatımıza henüz 19 yaşında gencecik bir kızken giren Tuvana Türkay, yıllar içerisinde hem oyunculuğu, hem karmaşık aşk hayatı, hem de şok değişimiyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri haline geldi.
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İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Ayrılık dizisindeki Kevok rolüyle yaşayan Tuvana Türkay, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Deli Gönül, Kağıt Ev gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.
2012-2013 yılları arasında yaşadığı aşk ise magazin gündeminin gözdelerindendi o zamanlar... Survivor'dan tanıdığımız eski futbolcu Sercan Yıldırım'la deli dolu bir aşk yaşayan Tuvana Türkay, 1.5 yıllık ilişkinin 6. ayında nişan kararı almış, 6 ay sonra da nişanı atmıştı. Geçmişte her hafta başka bir kadınla gündeme oturan Sercan Yıldırım'la evlilik kararı alması da daha baştan tepki çekmişti zaten.
Şimdilerde kariyerine ilk başladığı yerde, TRT1'de Teşkilat dizisinin "Kate"i olarak rol alan, pek çok da seveni bulunan Tuvana Türkay, güzelliğiyle hayran bıraksa da kendisinin doğal hali bu değildi...
Türkay'ı geçmişten bu yana takip edenler kendisiyle tanıştığımız ilk günden bu yana oldukça fazla değiştiğini biliyordur belki ama hiç görmeyenlerin küçük çaplı (belki de çok küçük çaplı olmaz) bir şok geçireceğinden adımız kadar eminiz... Aşağıdaki Tuvana Türkay'ın en güncel fotoğraflarından biri.
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Şimdi hazırsanız geçmişe gidiyoruz. Çok sevdiğimiz @hollywoodyuzleri hesabının sahibi Berk Yılmaz'ın da incelemesinden faydalanarak Tuvana Türkay'ın büyük değişimindeki müdahaleleri tek tek sıralıyoruz!
Öncelikle söylemeye gerek yok herhalde, bariz bir burun ameliyatı var Tuvana Türkay'da. Bir tane de değil muhtemelen, iki tane. Kaş germe işlemi de mevcut, keza Türkay'ın orijinal kaşları yarım oval şeklinde yere doğru bakıyormuş eskiden.
Bu iki fotoğrafta bariz fark edileceği üzere bir çene törpüleme ve implantı işlemi mevcut. Gıdı da yok edilmiş, bir liposuction da oraya ekleyelim.
Dudak ile burun arasındaki mesafenin kısaltılmasını amaçlayan bir "lip lift", hazır o yapılmışken eklenen yaklaşık iki tüplük bir dudak dolgusu ve jawline dolgusu da işlemler arasında.
Elmacıklar makyajla üstünden 40 kere geçilmişçesine belirgin, dolayısıyla en az 3 tüplük bir de elmacık dolgusu, göz altı ışık dolgusu ve Allahın emri haline gelen tüm yüz botoksunu da eklersek sanıyoruz ki bu büyük değişim ve gelişimin sonuna geliyoruz.
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