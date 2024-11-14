Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olan Tuvana Türkay'ın Değişimini İnceliyoruz!

19 yaşında gencecik bir kızken Ayrılık dizisindeki 'Kevok' karakteriyle hayatımıza giren Tuvana Türkay, 2009'dan bu yana magazinde sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu. Başarılı projelerde yer alan ve şimdilerde de Teşkilat dizisinde 'Kate' rolünde izlediğimiz Türkay, kimileri tarafından çok beğenilse de aslında birçok estetik işlemden geçti. Büyük bir değişim geçiren Tuvana Türkay'ın geçmişinden bugüne estetik müdahalelerine bir göz atalım dedik...

Haydi başlıyoruz.