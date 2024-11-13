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Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Türkan Şoray'ın Estetik Müdahalelerle Değişip Sultan Olma Sürecini İnceliyoruz

Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Türkan Şoray'ın Estetik Müdahalelerle Değişip Sultan Olma Sürecini İnceliyoruz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.11.2024 - 19:21

Türk sinemasının sultanı, kıymetli sanatçımız Türkan Şoray aslında bugünlerde çok eleştirdiğimiz o 'estetik furyasının' bir mensubu aslında. Hatta belki de öncülerinden demek lazım...

Kariyerinde say say bitmeyecek başarıya imza atmış, 'sultan' lakabını her şeyden önce kuralları ve ne istediğini bilen güçlü kadın kimliğiyle almış Türkan Şoray'ın geçmişine dönüp, henüz Fatih'te sıradan bir memur kızıyken nasıl gözüktüğünü bir inceleyelim dedik! 

Buyurun, önce Türkan Şoray'ı Türkan Şoray yapan şeylere bir göz atıp, sonra da estetiklerini masaya yatıralım! Hazırsanız başlıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CgmtFuQsK...
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Şimdilerde 79 yaşında olan kıymetli sanatçımız Türkan Şoray'ın enteresan detaylarla çevrili koca bir kariyeri var.

Şimdilerde 79 yaşında olan kıymetli sanatçımız Türkan Şoray'ın enteresan detaylarla çevrili koca bir kariyeri var.

Türkiye’de Yeşilçam’ın altın yıllarını yaşadığı 1960’ların hemen başında tesadüfen gittiği sette Türker İnanoğlu tarafından fark edilen ve sinema hayatına da "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle başlayan Şoray, Fatih’te oturan sıradan bir memur kızıyken Yeşilçam'ın sultanına, dönemine damgasını vuran Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte '4 Yapraklı Yonca'sına dönüştü.

Türkiye’de Yeşilçam’ın altın yıllarını yaşadığı 1960’ların hemen başında tesadüfen gittiği sette Türker İnanoğlu tarafından fark edilen ve sinema hayatına da "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle başlayan Şoray, Fatih’te oturan sıradan bir memur kızıyken Yeşilçam'ın sultanına, dönemine damgasını vuran Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte '4 Yapraklı Yonca'sına dönüştü.

Kariyerinde Acı Hayat (1962), Çalıkuşu (1966), Vesikalı Yarim (1968), Selvi Boylum Al Yazmalım (1977) ve Dila Hanım (1977) gibi birçok kült projede ve şimdiye dek tam 222 film de rol alan Türkan Şoray'ın başarılarla dolu yılları say say bitecek gibi değil. Fakat kendisinin "Türk sinema tarihinde bir ilk dedirten" büyük bir hareketi var biliyorsunuz.

Kariyerinde Acı Hayat (1962), Çalıkuşu (1966), Vesikalı Yarim (1968), Selvi Boylum Al Yazmalım (1977) ve Dila Hanım (1977) gibi birçok kült projede ve şimdiye dek tam 222 film de rol alan Türkan Şoray'ın başarılarla dolu yılları say say bitecek gibi değil. Fakat kendisinin "Türk sinema tarihinde bir ilk dedirten" büyük bir hareketi var biliyorsunuz.

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda partnerleriyle öpüşen, yarı çıplak sahneler çeken ve pozlar veren Türkan Şoray zaman içerisinde bu sahnelerin ve posterlerin seyirciyle arasındaki bağı zedelediğini düşünerek film çekerken bazı şartları olması gerektiğine karar veriyor.

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda partnerleriyle öpüşen, yarı çıplak sahneler çeken ve pozlar veren Türkan Şoray zaman içerisinde bu sahnelerin ve posterlerin seyirciyle arasındaki bağı zedelediğini düşünerek film çekerken bazı şartları olması gerektiğine karar veriyor.

15 yaşında rol aldığı "Köyde Bir Kız Sevdim" filminde yaklaşık 15 defa Ayhan Işık'la öpüştürüldüğünü ve bu durumdan rahatsız olup utandığını belirten Şoray, 18 maddeden oluşan bir sözleşme taslağı hazırlayıp bundan sonra kendisiyle çalışmak isteyen yapımcı ve prodüktörler ancak ve ancak bu maddelere uymayı kabul ediyorsa anlaşma sağlanabileceğini vurguluyor.

15 yaşında rol aldığı "Köyde Bir Kız Sevdim" filminde yaklaşık 15 defa Ayhan Işık'la öpüştürüldüğünü ve bu durumdan rahatsız olup utandığını belirten Şoray, 18 maddeden oluşan bir sözleşme taslağı hazırlayıp bundan sonra kendisiyle çalışmak isteyen yapımcı ve prodüktörler ancak ve ancak bu maddelere uymayı kabul ediyorsa anlaşma sağlanabileceğini vurguluyor.
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Yıllar içerisinde "Türkan Şoray Kanunları" olarak anılmak üzere kalıplaşan bu sözleşmenin maddeleri oldukça özgüvenli ve ne istediğini bilen bir kadın ortaya seriyor. Bilmeyenler için Türkan Şoray'ın 18 şartı şu şekilde;

Yıllar içerisinde "Türkan Şoray Kanunları" olarak anılmak üzere kalıplaşan bu sözleşmenin maddeleri oldukça özgüvenli ve ne istediğini bilen bir kadın ortaya seriyor. Bilmeyenler için Türkan Şoray'ın 18 şartı şu şekilde;

1. Türkan şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay önce beğenir. 

2. Senaryoyu beğenmediği takdirde yeni senaryo verilecektir. 

3. Her senaryoda 'beğendi' mutabakatı şarttır. 

4. Filmde öpüşme ve açık sahneler olmayacaktır. 

5. Filmdeki modern giysiler Türkan Şoray'a, tarihsel olanlar ise şirkete aittir. 

6. Film çekimi İstanbul dahili olup, Türkan Şoray İstanbul dışına çıkamaz. 

7. Çalışma saatleri sabah 8 ile akşam 19 arasıdır. 

8. Türkan şoray, pazar günleri çalışmaz. 

9. Türkan Şoray adı jenerik, afiş, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılacaktır. 

10. Filmin her oynadığı yerde 9. madde uygulanacaktır. 

11. Filmlerin seslendirilmesinde Türkan Şoray'ın sesi için kendi mutabakatı şarttır. 

12. Şirket filmi kendi hesabına çeker. Eğer başka şirketle ortak yapıma gidilirse Türkan Şoray'ın mutabakatı şarttır. 

13. Film renkli ise türkan şoray'ın mutabakatı ile çekim günleri uzayabilir. 

14. Çekilecek filmin rejisörü ve baş erkek oyuncusu için Türkan Şoray'ın mutabakatı şarttır. 

15. Bu şartlara riayet etmeyen film şirketi 100 bin tl ödemeyi taahhüt eder. 

16. İhtilaf vukuunda merci mahkemeler İstanbul mahkemeleridir. 

17. Türkan Şoray şirketlerden film başına 60 bin TL alır. 

18.Türkan Şoray mecburi gecikmeleri 10 günden fazla beklemez.

İçinizden koca bir "Helal olsun" dediğinizi hayal edebiliyoruz. Bakın tekrar edelim, 222'den fazla filmde rol alarak Türkiye'de en çok film çeken kadın unvanı alan Türkan Şoray hepsi birbirinden iddialı bu 18 şartla masaya hep yumruğunu koyan taraf olmuş.

İçinizden koca bir "Helal olsun" dediğinizi hayal edebiliyoruz. Bakın tekrar edelim, 222'den fazla filmde rol alarak Türkiye'de en çok film çeken kadın unvanı alan Türkan Şoray hepsi birbirinden iddialı bu 18 şartla masaya hep yumruğunu koyan taraf olmuş.

Türkiye'nin sultanı olmakla sonuçlanan yolculuğunda birçok farkındalığa varıp, hep kendi bildiğini okumuş. Bir de aranızda bilmeyenler vardır mutlaka ama koca da bir değişim geçirmiş kendisi.

Türkiye'nin sultanı olmakla sonuçlanan yolculuğunda birçok farkındalığa varıp, hep kendi bildiğini okumuş. Bir de aranızda bilmeyenler vardır mutlaka ama koca da bir değişim geçirmiş kendisi.

Türkiye'nin en güzel 4 kadınından biri olarak parmakla gösterilen Türkan Şoray'ın tamamıyla doğal güzel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz mesela. Bugün o çok eleştirdiğimiz estetik mevzusunda öncülerden aslında kendisi!

Türkiye'nin en güzel 4 kadınından biri olarak parmakla gösterilen Türkan Şoray'ın tamamıyla doğal güzel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz mesela. Bugün o çok eleştirdiğimiz estetik mevzusunda öncülerden aslında kendisi!

Nasıl derseniz, Türkan Şoray için de listemiz hazır! @hollywoodyuzleri adlı hesabın sahibi Berk Yılmaz'ın estetik incelemesi sonunda elimize kalan liste sandığınızdan kabarık...

Nasıl derseniz, Türkan Şoray için de listemiz hazır! @hollywoodyuzleri adlı hesabın sahibi Berk Yılmaz'ın estetik incelemesi sonunda elimize kalan liste sandığınızdan kabarık...
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Hazırsanız başlıyoruz; burun ameliyatı dememize gerek yok herhalde. Bambaşka yapıda bir burna sahip olan Türkan Şoray'ın yıllardır gördüğümüz hokkacık burnu estetik elbette. Üstelik bir değil, yıllar içerisinde yaptırdığı iki burun estetiği var sultanın.

Hazırsanız başlıyoruz; burun ameliyatı dememize gerek yok herhalde. Bambaşka yapıda bir burna sahip olan Türkan Şoray'ın yıllardır gördüğümüz hokkacık burnu estetik elbette. Üstelik bir değil, yıllar içerisinde yaptırdığı iki burun estetiği var sultanın.

Çene implantı eklenerek çenesi daha küt ve keskin bir hale getirilirken göz kapaklarına da müdahale edilmiş.

Çene implantı eklenerek çenesi daha küt ve keskin bir hale getirilirken göz kapaklarına da müdahale edilmiş.

Botoks zaten artık herkes için Allahın emri gibi bir şey haline geldi, tüm yüz botoksun yanında göz altı torbası aldırma, dudak dolgusu(o dönemlerde su bazlı dolgu olmadığından silikon), elmacık implantı ve silikonu işlemleri mevcut!

Botoks zaten artık herkes için Allahın emri gibi bir şey haline geldi, tüm yüz botoksun yanında göz altı torbası aldırma, dudak dolgusu(o dönemlerde su bazlı dolgu olmadığından silikon), elmacık implantı ve silikonu işlemleri mevcut!

Sultanımızı sultan yapan şey yalnızca görünümü değil elbette! Estetik de herkesin aynada ne görmek istediğiyle doğru orantılı olarak özgür iradesiyle yaptırabileceği bir işlem, biliyoruz. Yine de doğal güzelliğimizle sırf belli başlı standartlara uymak için oynamaya gerek var mı? Çözülemeyen kısım burası sanki. Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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