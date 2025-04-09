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Ekrem İmamoğlu’na Trip Atan Metin Yıldız, Şimdi de Aybüke Pusat’a Gönderme Yaptı

Ekrem İmamoğlu’na Trip Atan Metin Yıldız, Şimdi de Aybüke Pusat’a Gönderme Yaptı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 11:53

Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı tuhaf paylaşımla dikkat çeken Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Metin Yıldız’dan bir ‘tripli’ paylaşım daha geldi. Bu kez paylaşımından TRT’deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da gönderme yapan oyuncu “Şimdi TRT den kovulan bir,Güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı. Vay efendim kızımıza sahip çıkalım. Çıkın tabii. Milyonlara izleteceklermiş. İzletin tabii” dedi.

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ÇGHB oyuncularından Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ekrem İmamoğlu'na sitem etmişti.

ÇGHB oyuncularından Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ekrem İmamoğlu'na sitem etmişti.

'Merhaba Arkadaşlar 

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay.. 

Neden mi Söyliyeyim ; 

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz.. 

 Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım.. 

Kazandı 

Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019 da Fatsadaydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..

Kazandı

İki sene sonra 

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi 

Kalemini Aradım 

Yazmadı

Cevap geldi 

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine.. 

Bakıyorum 

O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:) 

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..

Soran olursa da söyleyin..

Çok Yoğunum..'

Metin Yıldız'dan bir paylaşım daha geldi. Yıldız kendisine gelen tepkilere Aybüke Pusat örneği ile cevap verdi.

Metin Yıldız'dan bir paylaşım daha geldi. Yıldız kendisine gelen tepkilere Aybüke Pusat örneği ile cevap verdi.

'Arkadaşlar Merhaba

Daha açık konuşalım 

Evet çıkarım için oy verdim

Tıpkı herkes gibi 

Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı 

Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi..

Kiminiz adalet 

Kiminiz temiz bir çevre

Kiminiz trafiğe çözüm 

Kiminiz iş 

Kiminiz aş beklersiniz.. 

ben 

Beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu.. 

Kollarını sıvayıp ;  “susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak”  diyen şahsa, 

çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar..

Valiyi arar

Emniyeti arar

İtfaiyeyi arar

Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya 

Bunların aranması mecburidir

Ben de aradım ne var bunda

Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim

O zaman neden oy verdim 

Neden 

Demedi mi biz sanatçının yanındayız 

Dediii

O zaman yanımda olacak

Ha destek verir vermez o ayrı konu

Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler.. 

Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum,çıkardan kastınız buysa,ben çıkarcıyım.

Şimdi TRT den kovulan bir,Güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı

Vay efendim kızımıza sahip çıkalım

Çıkın tabii 

Milyonlara izleteceklermiş

İzletin tabii 

İyi de

Be kardeşim yüzlerce konservatuvar öğrencisi mezunu ya da eğitim almış binlerce genç yetenek ve veya yüzlerce sana size oy vermiş usta kalfa oyuncular var..

İzletsenize onları da milyonlara ne bekliyorsunuz.. popüler değiller değil mi bir işinize yaramıyor.. 

Ben çıkarcıyım kardeşim bütün geride kalanların hakkını aramak benim en büyük çıkarım.. 

çıkarım yapanlar buradan da bir şeyler çıkarsınlar şimdi..'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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