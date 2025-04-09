Ekrem İmamoğlu’na Trip Atan Metin Yıldız, Şimdi de Aybüke Pusat’a Gönderme Yaptı

'Arkadaşlar Merhaba

Daha açık konuşalım

Evet çıkarım için oy verdim

Tıpkı herkes gibi

Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı

Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi..

Kiminiz adalet

Kiminiz temiz bir çevre

Kiminiz trafiğe çözüm

Kiminiz iş

Kiminiz aş beklersiniz..

ben

Beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu..

Kollarını sıvayıp ; “susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak” diyen şahsa,

çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar..

Valiyi arar

Emniyeti arar

İtfaiyeyi arar

Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya

Bunların aranması mecburidir

Ben de aradım ne var bunda

Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim

O zaman neden oy verdim

Neden

Demedi mi biz sanatçının yanındayız

Dediii

O zaman yanımda olacak

Ha destek verir vermez o ayrı konu

Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler..

Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum,çıkardan kastınız buysa,ben çıkarcıyım.

Şimdi TRT den kovulan bir,Güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı

Vay efendim kızımıza sahip çıkalım

Çıkın tabii

Milyonlara izleteceklermiş

İzletin tabii

İyi de

Be kardeşim yüzlerce konservatuvar öğrencisi mezunu ya da eğitim almış binlerce genç yetenek ve veya yüzlerce sana size oy vermiş usta kalfa oyuncular var..

İzletsenize onları da milyonlara ne bekliyorsunuz.. popüler değiller değil mi bir işinize yaramıyor..

Ben çıkarcıyım kardeşim bütün geride kalanların hakkını aramak benim en büyük çıkarım..

çıkarım yapanlar buradan da bir şeyler çıkarsınlar şimdi..'