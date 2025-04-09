Ekrem İmamoğlu’na Trip Atan Metin Yıldız, Şimdi de Aybüke Pusat’a Gönderme Yaptı
Ekrem İmamoğlu’na Trip Atan Metin Yıldız, Şimdi de Aybüke Pusat’a Gönderme Yaptı
Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı tuhaf paylaşımla dikkat çeken Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Metin Yıldız’dan bir ‘tripli’ paylaşım daha geldi. Bu kez paylaşımından TRT’deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da gönderme yapan oyuncu “Şimdi TRT den kovulan bir,Güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı. Vay efendim kızımıza sahip çıkalım. Çıkın tabii. Milyonlara izleteceklermiş. İzletin tabii” dedi.
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ÇGHB oyuncularından Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ekrem İmamoğlu'na sitem etmişti.
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Metin Yıldız'dan bir paylaşım daha geldi. Yıldız kendisine gelen tepkilere Aybüke Pusat örneği ile cevap verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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