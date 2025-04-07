Bir Tuhaf Çıkış: Metin Yıldız, İmamoğlu Sürecine Sessizliğinin Sebebini İmamoğlu'na Trip Atarak Açıkladı

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu süreci hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanırken, eylemlere katıldığı için tutuklanan çocuklarımız ve boykot için çağrılar dinmiyor.

Birçok ünlü isim sürecin başından bu yana tepkisini net bir dille ortaya koyarken, kimileri yaptıkları açıklamalarla linç ediliyor, kimileri de sessizliğe büründüğü için boykot ediliyor. Bir de dizi kadrolarından çıkarılanlar var tabii, sırf sürece tepki gösterdiği ve boykot çağrısında bulunduğu için Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT dizilerinde kadro dışı bırakılmış durumda.