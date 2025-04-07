Bir Tuhaf Çıkış: Metin Yıldız, İmamoğlu Sürecine Sessizliğinin Sebebini İmamoğlu'na Trip Atarak Açıkladı
Bir Tuhaf Çıkış: Metin Yıldız, İmamoğlu Sürecine Sessizliğinin Sebebini İmamoğlu'na Trip Atarak Açıkladı
İmamoğlu sürecindeki sessizliği hakkında yoğun tepki gördüğünü iddia eden eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Yıldız, sessizliğinin sebebini Ekrem İmamoğlu'na trip atarak açıklamaya karar verdi.
Kendisini beş yıldır arayıp ulaşamadığını söyleyen bir de gönül koyan Metin Yıldız'ın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'tan bu yana da cezaevinde olan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç ülkeyi derinden etkiledi.
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Günlerdir kitlesi tarafından belki bir şey söyler diye beklenen isimlerden biri de oyuncu Metin Yıldız.
İmamoğlu'yla çekilmiş aşağıda gördüğünüz karesini paylaşan Metin Yıldız;
Metin Yıldız'ın "Ne alaka?" dedirten tuhaf tripli çıkışını gören sosyal medya kullanıcıları da iki çift laf etmeden geçmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim. 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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