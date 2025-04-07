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Bir Tuhaf Çıkış: Metin Yıldız, İmamoğlu Sürecine Sessizliğinin Sebebini İmamoğlu'na Trip Atarak Açıkladı

Bir Tuhaf Çıkış: Metin Yıldız, İmamoğlu Sürecine Sessizliğinin Sebebini İmamoğlu'na Trip Atarak Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 23:19

İmamoğlu sürecindeki sessizliği hakkında yoğun tepki gördüğünü iddia eden eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Yıldız, sessizliğinin sebebini Ekrem İmamoğlu'na trip atarak açıklamaya karar verdi. 

Kendisini beş yıldır arayıp ulaşamadığını söyleyen bir de gönül koyan Metin Yıldız'ın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'tan bu yana da cezaevinde olan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç ülkeyi derinden etkiledi.

18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'tan bu yana da cezaevinde olan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç ülkeyi derinden etkiledi.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu süreci hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanırken, eylemlere katıldığı için tutuklanan çocuklarımız ve boykot için çağrılar dinmiyor.

Birçok ünlü isim sürecin başından bu yana tepkisini net bir dille ortaya koyarken, kimileri yaptıkları açıklamalarla linç ediliyor, kimileri de sessizliğe büründüğü için boykot ediliyor. Bir de dizi kadrolarından çıkarılanlar var tabii, sırf sürece tepki gösterdiği ve boykot çağrısında bulunduğu için Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT dizilerinde kadro dışı bırakılmış durumda.

Günlerdir kitlesi tarafından belki bir şey söyler diye beklenen isimlerden biri de oyuncu Metin Yıldız.

Günlerdir kitlesi tarafından belki bir şey söyler diye beklenen isimlerden biri de oyuncu Metin Yıldız.

Metin Yıldız'ı Yılmaz Erdoğan'ın ilk Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosundan tanıyoruz. Ara sıra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Metin Yıldız, son birkaç yıldır aktif olarak izlediğimiz veya takip edilen oyuncular arasında yer almıyor. 

Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise günler sonra İmamoğlu süreci hakkında bir yorum yapmaya karar vermesinden kaynaklanıyor. 

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından neden tepki göstermediğinin sorulduğunu iddia ederek yükselen Metin Yıldız, sessizliğinin sebebini İmamoğlu'na trip atarak açıklamaya karar verdi.

İmamoğlu'yla çekilmiş aşağıda gördüğünüz karesini paylaşan Metin Yıldız;

İmamoğlu'yla çekilmiş aşağıda gördüğünüz karesini paylaşan Metin Yıldız;
x.com

'Merhaba Arkadaşlar,

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..  

Neden mi söyleyeyim;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz..   Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım... Kazandı,  aramadım. Bir talepte bulunmadım... 2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dedi inandım. Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım oy verdim... Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi, sanat için aradım. 

Açmadı. Mesaj Attım. Dönmedi. Kalemini aradım. Yazmadı.

Cevap geldi. Beyefendi yoğun. Tekrar aradım. Çok yoğun. Mail attım. Maalesef çok çok çok yoğun kendileri.. 

Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine...  Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :)  Şimdi buraya yazıyorum. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa da söyleyin... 

Çok Yoğunum...' ifadelerini kullandı.

Metin Yıldız'ın "Ne alaka?" dedirten tuhaf tripli çıkışını gören sosyal medya kullanıcıları da iki çift laf etmeden geçmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim. 👇

Metin Yıldız'ın "Ne alaka?" dedirten tuhaf tripli çıkışını gören sosyal medya kullanıcıları da iki çift laf etmeden geçmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim. 👇
twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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