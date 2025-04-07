Kelliğin Ucundan Döndü: Saç Ektirdiği Ortaya Çıkan Kerem Bürsin'den Yeni İmajıyla Yeni Pozlar!
Kelliğin Ucundan Döndü: Saç Ektirdiği Ortaya Çıkan Kerem Bürsin'den Yeni İmajıyla Yeni Pozlar!
Saçlarını kazıttığı sanılan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in saç ektirdiği ortaya çıktı! Saç ektirme operasyonunun ardından uzunca bir süre görüntü vermeyen Kerem Bürsin, Elle Arabia Man dergisinin yüzü oldu, yeni imajını da cümle aleme sunmuş oldu!
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Hayatımıza Güneşi Beklerken dizisiyle giren ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kerem Bürsin o gün bugündür erkek oyuncularımız arasında parlayanlardan biliyorsunuz.
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Birkaç aydır da Sabancı ailesine ihtişamlı girişiyle konuşuluyordu Kerem Bürsin, denk gelen olmuştur.
Fakat kısa bir süre sonra Kerem Bürsin'in aslında saç ektirdiği ortaya çıktı! Alnı gittikçe genişleyen Bürsin'in ön taraflarında saç kalmadığını hepimiz yavaş yavaş fark etmiştik.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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