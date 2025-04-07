onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kelliğin Ucundan Döndü: Saç Ektirdiği Ortaya Çıkan Kerem Bürsin'den Yeni İmajıyla Yeni Pozlar!

Kelliğin Ucundan Döndü: Saç Ektirdiği Ortaya Çıkan Kerem Bürsin'den Yeni İmajıyla Yeni Pozlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 20:08

Saçlarını kazıttığı sanılan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in saç ektirdiği ortaya çıktı! Saç ektirme operasyonunun ardından uzunca bir süre görüntü vermeyen Kerem Bürsin, Elle Arabia Man dergisinin yüzü oldu, yeni imajını da cümle aleme sunmuş oldu!

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza Güneşi Beklerken dizisiyle giren ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kerem Bürsin o gün bugündür erkek oyuncularımız arasında parlayanlardan biliyorsunuz.

Hayatımıza Güneşi Beklerken dizisiyle giren ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kerem Bürsin o gün bugündür erkek oyuncularımız arasında parlayanlardan biliyorsunuz.

Karizması, yakışıklılığı, müthiş İngilizce aksanı ve oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuştuğumuz isimlerden kendisi. 

Bugüne dek Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin, Hande Doğandemir gibi isimlerle uzun süreli aşklar yaşayan Kerem Bürsin'in ex geçmişi epey bir kalabalık.

Birkaç aydır da Sabancı ailesine ihtişamlı girişiyle konuşuluyordu Kerem Bürsin, denk gelen olmuştur.

Birkaç aydır da Sabancı ailesine ihtişamlı girişiyle konuşuluyordu Kerem Bürsin, denk gelen olmuştur.

Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı'yla aşk yaşayan Kerem Bürsin, ilişkiyi hiçbir zaman göz önünde yaşamasa da ikili beraber mutlu olduklarını iddialar çıktıktan kısa bir süre sonra açıklamış, aşkı doğrulamıştı. 

Fakat ne olduysa nazar erken değdi ikiliye. Geçtiğimiz haftalarda bir kıskançlık krizi yaşandığını duymuştuk, akabinde de Melisa Sabancı Tapan'ın ailelerin uyumlu olmadığını öne sürerek Bürsin'den ayrıldığı iddia edilmişti. 

Birkaç gün önce ise bambaşka bir konuyla gündeme oturmuştu Kerem Bürsin gündeme...

O zaman saçlarını kazıttı sanmıştık, bir hayranı tarafından gizlice görüntülenen Bürsin'in yeni imajı epey olay olmuştu. Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat kısa bir süre sonra Kerem Bürsin'in aslında saç ektirdiği ortaya çıktı! Alnı gittikçe genişleyen Bürsin'in ön taraflarında saç kalmadığını hepimiz yavaş yavaş fark etmiştik.

Fakat kısa bir süre sonra Kerem Bürsin'in aslında saç ektirdiği ortaya çıktı! Alnı gittikçe genişleyen Bürsin'in ön taraflarında saç kalmadığını hepimiz yavaş yavaş fark etmiştik.

Bir süredir görüntü vermeyen Bürsin, geçtiğimiz günlerde Elle Man Arabia dergisinin yüzü oldu. Yeni imajıyla da yeni pozlar verdi. 

Kenarlarda da saç çıkacak mı merakla bekleyip göreceğiz, şimdilik fena durmuyor hatta böyle kalsa bile olur belki! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın