Kimi Bayıldı, Kimi Nefret Etti: Hatay Yolcusu Mert Ramazan Demir'in Asker Tıraşlı Yeni İmajı Olay Oldu!
Kimi Bayıldı, Kimi Nefret Etti: Hatay Yolcusu Mert Ramazan Demir'in Asker Tıraşlı Yeni İmajı Olay Oldu!
Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde vatani görevine hazırlık sebebiyle final çekimlerini erkene almış, set arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanmıştı.
Hayat yolcusu Mert Ramazan Demir'in asker tıraşlı hali ortaya çıktı! Mecburi yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü..
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İlk iki sezon fırtınalar estirip, ikinci sezondan sonra yavaş yavaş sönen dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz günlerde 101. bölümüyle ekranlara veda etti.
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Teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz saatlerde asker tıraşını olduğu ortaya çıktı!
Fakat buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Kaşların kalınlığı kadar sınav çekmeli, askerlik boyu cezalandırılmalı 😁