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Kimi Bayıldı, Kimi Nefret Etti: Hatay Yolcusu Mert Ramazan Demir'in Asker Tıraşlı Yeni İmajı Olay Oldu!

Kimi Bayıldı, Kimi Nefret Etti: Hatay Yolcusu Mert Ramazan Demir'in Asker Tıraşlı Yeni İmajı Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2025 - 22:49

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde vatani görevine hazırlık sebebiyle final çekimlerini erkene almış, set arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanmıştı. 

Hayat yolcusu Mert Ramazan Demir'in asker tıraşlı hali ortaya çıktı! Mecburi yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü..

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İlk iki sezon fırtınalar estirip, ikinci sezondan sonra yavaş yavaş sönen dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz günlerde 101. bölümüyle ekranlara veda etti.

İlk iki sezon fırtınalar estirip, ikinci sezondan sonra yavaş yavaş sönen dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz günlerde 101. bölümüyle ekranlara veda etti.

Diziyle beraber başlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı, Yalı Çapkını'nı en başta dinç tutan sonra da diziden illallah edilmesine sebep olan detaylardan biri haline gelmişti.

Sürekli gel git yaşayıp bir ayrılıp bir barışan ikilinin söz konusu yaşadıkları ilişki olunca takındıkları tavır kimilerini fena halde rahatsız ederken kimilerinin de favori çifti olmasına sebep olmuştu. 

En son ayrıldıklarından emin olduğumuz ikili, Yalı Çapkını'na farklı zamanlarda veda etti. Hatay, İskenderun'a vatani görevini tamamlamak üzere yola çıkacak olan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde tüm sahnelerini tamamlamış, ekibi tarafından alkışlarla uğurlanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz saatlerde asker tıraşını olduğu ortaya çıktı!

Teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz saatlerde asker tıraşını olduğu ortaya çıktı!

Üçe vurduğu saçlarıyla yüzü ve kaşları daha da bir ortaya çıkan Mert Ramazan Demir'in yeni asker imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kimileri Mert Ramazan Demir'e düşüp her haliyle yakışıklı olduğunu savunurken, kimilerine kaşlarının kalınlığı battı, kimileri de komple yeni imajını hiç beğenemedi. 

İmaj bir tarafa, hayırlı tezkereler olsun Mert Ramazan Demir!

Fakat buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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yine.de

Kaşların kalınlığı kadar sınav çekmeli, askerlik boyu cezalandırılmalı 😁