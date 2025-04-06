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Mükremin Gezgin 6 Senedir Cezaevinde Olan 3 Eşli Sevgilisinden Gördüğü Fiziksel Şiddeti Anlattı

Mükremin Gezgin 6 Senedir Cezaevinde Olan 3 Eşli Sevgilisinden Gördüğü Fiziksel Şiddeti Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2025 - 19:28

TikTok'ta binbir türlü kurguyla çektiği videolarıyla kısa sürede tanınırlık elde eden sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, hamilelik senaryosu ve 'pembe tezkere' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

YouTube'da yayınlanan 'Ne Kadar Yer Yandı?' programına konuk olan Mükremin Gezgin, uzatmalı sevgilisi hakkında ilk kez detaylı konuştu. 6 yıldır cezaevinde olan sevgilisinden gördüğü şiddeti anlattı.

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TikTok'u aktif kullanan herkes ve hatta sosyal medyaya biraz hakim olan herkes kısa süre içerisinde büyük bir kitle edinen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'e denk gelmiştir.

TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup böyle bir şey mümkün olmasa da hamilelik sürecini abarta abarta adım adım paylaşan Mükremin o dönem büyük tartışmalara sebep olmuş, tepki çekmişti belki hatırlarsınız. 

Kısa süre içerisinde dikkat çeken Mükremin Gezgin, popülerlik elde ettikten sonra birçok kez bıçak altına yatmış, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birine dönmüştü.

Bir "kadın" olduğunu iddia eden Mükremin Gezgin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktığında da "Bana pembe tezkere vermeleri lazım" açıklamasıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.

Bir "kadın" olduğunu iddia eden Mükremin Gezgin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktığında da "Bana pembe tezkere vermeleri lazım" açıklamasıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.

Yeniden 'hamilelik' sernayosuna girişmeye karar veren Gezgin, evleneceğini duyurmuş, gelinlikler giymiş, düzenli olarak kurgusal paylaşımlarına devam ederek ilgiyi üzerinde tutmayı başarmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde ise Cihan Yılmaz ve Umut Manilacı’nın YouTube programı 'Ne Kadar Yer Yandı?'ya konuk olduğu bölümde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu kendisi.

Uzatmalı sevgilisi hakkında ilk kez bu kadar açık konuşan Mükremin Gezgin, 6 senedir cezaevinde olan 3 eşli sevgilisinden gördüğü şiddeti anlattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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