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Tanju Özcan'ın Öcalan'a Ermeni Yorumuna Sinirlenen Ezhel'den "Irkçıya Bir İşlem Yapmayan" CHP'ye Boykot

Tanju Özcan'ın Öcalan'a Ermeni Yorumuna Sinirlenen Ezhel'den "Irkçıya Bir İşlem Yapmayan" CHP'ye Boykot

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2025 - 18:46

İmamoğlu sürecinde yaptığı açıklamalarla bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Ezhel, yeni paylaşımlarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Abdullah Öcalan hakkında attığı tweette Ermeni kimliğini hakaret olarak kullanmasına tepki gösteren Ezhel hem Özcan'ı hem de 'ırkçılığa bir işlem yapmayan' CHP'yi boykot ettiğini duyurdu.

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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığı gün tepkisini net bir dille ortaya koyan isimlerden biri de ünlü rapçi Ezhel olmuştu.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığı gün tepkisini net bir dille ortaya koyan isimlerden biri de ünlü rapçi Ezhel olmuştu.

Kuzey Kore örneğiyle ülkenin geldiği hali tiye alan Ezhel, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmiş, burada değilken bu tarz yorumlarda bulunması kimileri tarafından hoş karşılanmamıştı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Ezhel, İmamoğlu'nun yanında olduğunu gösteren bir paylaşımda bulunmuş 'Tüm diktatörlere ölüm' notunu düşerken, 'Her lafımı çarpıtıp ağzıma sı*tınız. Biraz da gerçekten hayatınıza kastedenleri linçleyin hadi abicim!' diyerek kendisini linçleyenlere tepki göstermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ezhel, geçtiğimiz dakikalarda "ırkçılık" sebebiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'yi boykot ettiğini duyurdu.

Ezhel, geçtiğimiz dakikalarda "ırkçılık" sebebiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'yi boykot ettiğini duyurdu.

Tanju Özcan'ın geçtiğimiz gün Abdullah Öcalan için yaptığı 'Keşke Ermeni baban 2 saniye erken davransaymış da sen Öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam...' yorumunda Ermeni kimliğini hakaret olarak kullanmasına sinirlenen Ezhel, 'Bu rezil herifi de boykot ediyorum, bu ırkçıya bir işlem yapmayan CHP'yi de' çıkışında bulundu.

Ardından "Türk'e de hakaret ettirmem Ermeni'ye de!" diyerek kendini açıkladı.

Ardından "Türk'e de hakaret ettirmem Ermeni'ye de!" diyerek kendini açıkladı.

'Herhangi bir halkın, topluluğun, ırkın ismini bir hakaret olarak kullanan kimse, özellikle de benim Türklüğümün arkasına sığınıp başkasını aşağılayamaz! Irkçılık kadar aşağılık bir durum yoktur. Ben böyleyim, beğenmeyen bassın gitsin sayfamdan! Türk'e de hakaret ettirmem Ermeni'ye de!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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