Tanju Özcan'ın Öcalan'a Ermeni Yorumuna Sinirlenen Ezhel'den "Irkçıya Bir İşlem Yapmayan" CHP'ye Boykot
Tanju Özcan'ın Öcalan'a Ermeni Yorumuna Sinirlenen Ezhel'den "Irkçıya Bir İşlem Yapmayan" CHP'ye Boykot
İmamoğlu sürecinde yaptığı açıklamalarla bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Ezhel, yeni paylaşımlarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Abdullah Öcalan hakkında attığı tweette Ermeni kimliğini hakaret olarak kullanmasına tepki gösteren Ezhel hem Özcan'ı hem de 'ırkçılığa bir işlem yapmayan' CHP'yi boykot ettiğini duyurdu.
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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığı gün tepkisini net bir dille ortaya koyan isimlerden biri de ünlü rapçi Ezhel olmuştu.
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Ezhel, geçtiğimiz dakikalarda "ırkçılık" sebebiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'yi boykot ettiğini duyurdu.
Ardından "Türk'e de hakaret ettirmem Ermeni'ye de!" diyerek kendini açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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