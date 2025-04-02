Bir takipiçisi, bu sefer konuyla ilgili zamanında tweet atmasına dikkat çekip laf sokarken, bir diğer takipçisi de 'Sen de yandın Cem, TRT kapıdan sokmaz seni bundan sonra' çıkışında bulundu.

Fakat bulunmaz olaydı. Ünlü komedyen, hiç huyu olmamasına rağmen bu sefer Pusat'a desteği ve TRT tepkisini eleştirenlere tek tek cevap vermeyi tercih etti.