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Hiç Acımadı: Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'a Desteği Üzerinden Tepki Gösteren Kullanıcılara Tek Tek Cevap Verdi!

Hiç Acımadı: Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'a Desteği Üzerinden Tepki Gösteren Kullanıcılara Tek Tek Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.04.2025 - 00:37

Geçtiğimiz saatlerde Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle TRT kadrosundan çıkarılmasına TRT'ye seslenerek tepki gösteren ünlü komedyen Cem Yılmaz, Pusat'a desteğini ve TRT tepkisini eleştirenlere hiç acımadı. 

Buyurun, detayları beraber görelim.

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İmamoğlu sürecinde sessiz kaldığı için başta takipçisinin sonra da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Cem Yılmaz, günler sonra bir açıklamada bulunmuştu.

İmamoğlu sürecinde sessiz kaldığı için başta takipçisinin sonra da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Cem Yılmaz, günler sonra bir açıklamada bulunmuştu.

'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' cümleleriyle çıkışan Cem Yılmaz'ın oldukça gergin açıklaması sosyal medyada tepki çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle başına gelenlere yorumsuz kalamamış, TRT'ye çıkıştığı yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle başına gelenlere yorumsuz kalamamış, TRT'ye çıkıştığı yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu olan Aybüke Pusat, 2 Nisan günü tüketimi durdurma boykot çağrısına destek verdiği için TRT kadrosundan, ismi dahi anılmadan çıkarılmıştı. 

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran, oyunculuk sektörünü de ayağa kaldıran 'kadro dışı bırakılma' durumu, sırasıyla önce kendisine destek veren arkadaşı Boran Kuzum'a, sonra da destek veren sevgilisi Furkan Andıç'a uygulandı. 

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği duruma Cem Yılmaz'dan da zamanında bir tepki gelmişti. TRT'ye çıkışan Cem Yılmaz, 'Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E halde?' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cem Yılmaz'ın Aybüke Pusat desteği ve TRT çıkışı bazı takipçilerinin dikkatini çekti.

Cem Yılmaz'ın Aybüke Pusat desteği ve TRT çıkışı bazı takipçilerinin dikkatini çekti.

Bir takipiçisi, bu sefer konuyla ilgili zamanında tweet atmasına dikkat çekip laf sokarken, bir diğer takipçisi de 'Sen de yandın Cem, TRT kapıdan sokmaz seni bundan sonra' çıkışında bulundu. 

Fakat bulunmaz olaydı. Ünlü komedyen, hiç huyu olmamasına rağmen bu sefer Pusat'a desteği ve TRT tepkisini eleştirenlere tek tek cevap vermeyi tercih etti.

Önce "Tweet'i 5 gün sonra değil hemen atmış" paylaşımına cevap verdi ve "Sorumlu ol, espriye ihtiyacım yok" diyerek kızdı.

Önce "Tweet'i 5 gün sonra değil hemen atmış" paylaşımına cevap verdi ve "Sorumlu ol, espriye ihtiyacım yok" diyerek kızdı.

Sonra da, "TRT kapısından sokmaz seni" çıkışına, "Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir" diyerek cevap verdi.

Sonra da, "TRT kapısından sokmaz seni" çıkışına, "Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir" diyerek cevap verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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