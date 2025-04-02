Hiç Acımadı: Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'a Desteği Üzerinden Tepki Gösteren Kullanıcılara Tek Tek Cevap Verdi!
Hiç Acımadı: Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'a Desteği Üzerinden Tepki Gösteren Kullanıcılara Tek Tek Cevap Verdi!
Geçtiğimiz saatlerde Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle TRT kadrosundan çıkarılmasına TRT'ye seslenerek tepki gösteren ünlü komedyen Cem Yılmaz, Pusat'a desteğini ve TRT tepkisini eleştirenlere hiç acımadı.
Buyurun, detayları beraber görelim.
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İmamoğlu sürecinde sessiz kaldığı için başta takipçisinin sonra da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Cem Yılmaz, günler sonra bir açıklamada bulunmuştu.
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Geçtiğimiz saatlerde ise Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle başına gelenlere yorumsuz kalamamış, TRT'ye çıkıştığı yeni bir paylaşımda bulunmuştu.
Cem Yılmaz'ın Aybüke Pusat desteği ve TRT çıkışı bazı takipçilerinin dikkatini çekti.
Önce "Tweet'i 5 gün sonra değil hemen atmış" paylaşımına cevap verdi ve "Sorumlu ol, espriye ihtiyacım yok" diyerek kızdı.
Sonra da, "TRT kapısından sokmaz seni" çıkışına, "Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir" diyerek cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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