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Instagram Hesaplarıyla İletişime Geçti: Demet Akalın, Engelini İfşalayan Gülben Ergen'e Fena Kuruldu!

Instagram Hesaplarıyla İletişime Geçti: Demet Akalın, Engelini İfşalayan Gülben Ergen'e Fena Kuruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.04.2025 - 23:57

Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde kendisini engelleyen Demet Akalın'ın hareketini X hesabından cümle aleme 'Koyun can derdinde kasap mal!' sözleriyle duyurmuştu. 

Engeli ifşalandığı için sinirlenen Demet Akalın, soluğu @yorum.ifsa'da aldı. Kendi tarafını anlatan Demet Akalın, İmamoğlu sürecinde de sessiz kalmadığını iddia etti.

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Bir zamanlar iki yakın arkadaş olan Gülben Ergen ve Demet Akalın daha yeni aralarındaki buzları eritmiş kavgaya bir son vermişti.

Bir zamanlar iki yakın arkadaş olan Gülben Ergen ve Demet Akalın daha yeni aralarındaki buzları eritmiş kavgaya bir son vermişti.

İkili, ilk patlağı geçtiğimiz haftalarda Gülben Ergen'in hayattan koparılan küçük kız Narin Güran için açtığı anaokulu açılışında yazdığı teşekkür metniyle verdi. 

Narin Güran Anaokulu'nun parkına katkıda bulunan arkadaşlarını teşekküre dahil etmediği için Gülben Ergen'i azarlayan Demet Akalın, arkadaşlıklarına ilk baltayı vuran taraf olmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde ise Gülben Ergen, Demet Akalın'ın X'ten kendisini engellediğini ekran görüntüsüyle duyurup, 'Koyun can derdinde kasap mal!' notunu düşmüştü. Gülben Ergen'i cevapsız bırakmayan Demet Akalın, sinir harbiyle yine yazım ve imla hatalarıyla dolu bir cevap vermişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gülben Ergen'in engel ifşasının kısa sürede sosyal medyada yayıldığını gören Demet Akalın, soluğu @yorum.ifsa isimli Instagram hesabında aldı.

Gülben Ergen'in engel ifşasının kısa sürede sosyal medyada yayıldığını gören Demet Akalın, soluğu @yorum.ifsa isimli Instagram hesabında aldı.

Gülben Ergen'i 1 ay önce takipten çıktığını ve sebebinin de Narin Güran Anaokulu meselesi yüzünden olduğunu belirten Demet Akalın, 'Şimdi mi aklına gelmiş?' çıkışında bulundu. 

Ayrıca @yorum.ifsa ekibine, Gülben Ergen'in engeli şimdi paylaşmasının İmamoğlu gündemiyle ilgiliymiş gibi bir algı oluşturduğunu fakat kesinlikle böyle bir durum olmadığını iletti. 'Üstelik ben gençleri bırakın yazdım, 1 ay önceki mevzu yeni gibi yansıtılıyor' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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