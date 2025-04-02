Instagram Hesaplarıyla İletişime Geçti: Demet Akalın, Engelini İfşalayan Gülben Ergen'e Fena Kuruldu!
Instagram Hesaplarıyla İletişime Geçti: Demet Akalın, Engelini İfşalayan Gülben Ergen'e Fena Kuruldu!
Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde kendisini engelleyen Demet Akalın'ın hareketini X hesabından cümle aleme 'Koyun can derdinde kasap mal!' sözleriyle duyurmuştu.
Engeli ifşalandığı için sinirlenen Demet Akalın, soluğu @yorum.ifsa'da aldı. Kendi tarafını anlatan Demet Akalın, İmamoğlu sürecinde de sessiz kalmadığını iddia etti.
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Bir zamanlar iki yakın arkadaş olan Gülben Ergen ve Demet Akalın daha yeni aralarındaki buzları eritmiş kavgaya bir son vermişti.
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Gülben Ergen'in engel ifşasının kısa sürede sosyal medyada yayıldığını gören Demet Akalın, soluğu @yorum.ifsa isimli Instagram hesabında aldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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