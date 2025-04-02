Furkan Andıç'tan TRT Kadrosundan Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermeli Destek!
Furkan Andıç'tan TRT Kadrosundan Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermeli Destek!
Geçtiğimiz saatlerde 2 Nisan günü tüketim boykotu çağrısında bulunduğu için TRT kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın yaşadıkları başta meslektaşlarının olmak üzere sosyal medyanın büyük tepkisini çekmişti.
Pusat'a desteği sebebiyle Boran Kuzum da TRT kadrosundan çıkarılırken, Aybüke Pusat'a biricik sevgilisi Furkan Andıç'tan Ekrem ve Dilek İmamoğlu göndermeleri bir destek mesajı geldi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Geçtiğimiz saatlerde TRT cephesinde enteresan olaylar peş peşe yaşandı. İlk meselenin odağında TRT'nin Teşkilat dizisinin başrolündeki ünlü oyuncu Aybüke Pusat vardı.
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Sosyal medya ayağa kalktı, birçok ünlü isim meslektaşları Aybüke Pusat'ın yanında dimdik durdu. Derken bir duyuru da Boran Kuzum için geçildi.
Tepkiler bir an olsun dinmeden yükselmeye devam ederken bir çıkış da Aybüke Pusat'ın yıllardır beraber olduğu biricik sevgilisi Furkan Andıç'tan geldi.
Furkan Andıç'ın "Yanındayım gülüm🌹" vurgusunda Dilek ve Ekrem İmamoğlu göndermesi yaptığı anlaşıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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