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Furkan Andıç'tan TRT Kadrosundan Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermeli Destek!

Furkan Andıç'tan TRT Kadrosundan Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermeli Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.04.2025 - 21:07

Geçtiğimiz saatlerde 2 Nisan günü tüketim boykotu çağrısında bulunduğu için TRT kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın yaşadıkları başta meslektaşlarının olmak üzere sosyal medyanın büyük tepkisini çekmişti. 

Pusat'a desteği sebebiyle Boran Kuzum da TRT kadrosundan çıkarılırken, Aybüke Pusat'a biricik sevgilisi Furkan Andıç'tan Ekrem ve Dilek İmamoğlu göndermeleri bir destek mesajı geldi. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Geçtiğimiz saatlerde TRT cephesinde enteresan olaylar peş peşe yaşandı. İlk meselenin odağında TRT'nin Teşkilat dizisinin başrolündeki ünlü oyuncu Aybüke Pusat vardı.

Geçtiğimiz saatlerde TRT cephesinde enteresan olaylar peş peşe yaşandı. İlk meselenin odağında TRT'nin Teşkilat dizisinin başrolündeki ünlü oyuncu Aybüke Pusat vardı.

Dizide 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat, birçok ünlü isim ve meslektaşı gibi İmamoğlu sürecinin beraberinde gelen 2 Nisan günü tüketim boykotu için çağrı yapmıştı. 

Bunun üzerine son günlerde tepki gösteren ünlüleri hedef alan açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımını öne çıkararak, 'O zaman Teşkilat dizisinden ayrılsın' açıklamasında bulunmuştu. 

Saatler sonra Aybüke Pusat'ın TRT'deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı ismi dahi anılmadan duyuruldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medya ayağa kalktı, birçok ünlü isim meslektaşları Aybüke Pusat'ın yanında dimdik durdu. Derken bir duyuru da Boran Kuzum için geçildi.

Sosyal medya ayağa kalktı, birçok ünlü isim meslektaşları Aybüke Pusat'ın yanında dimdik durdu. Derken bir duyuru da Boran Kuzum için geçildi.

Boran Kuzum, Aybüke Pusat'ın TRT kadrosundan çıkarılmasının ardından tepki gösteren isimlerden olmuş, “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımda desteğini açıkça ifade etmişti.

TRT’nin dijital platformu 'tabii' için hazırlanan 'Bir Ruh Macerası' dizisinde yer alacak olan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağı bildirildi.

Tepkiler bir an olsun dinmeden yükselmeye devam ederken bir çıkış da Aybüke Pusat'ın yıllardır beraber olduğu biricik sevgilisi Furkan Andıç'tan geldi.

Tepkiler bir an olsun dinmeden yükselmeye devam ederken bir çıkış da Aybüke Pusat'ın yıllardır beraber olduğu biricik sevgilisi Furkan Andıç'tan geldi.

Denize nazır sarıldıkları bir pozlarını paylaşan Furkan Andıç, 'Yanındayım gülüm🌹' notunu düştüğü bir hikaye paylaştı. İlk bakışta sıradan ve hatta biraz alaturka bir tepki gibi gözüken paylaşımın arkasından sürpriz bir detay çıktı!

Furkan Andıç'ın "Yanındayım gülüm🌹" vurgusunda Dilek ve Ekrem İmamoğlu göndermesi yaptığı anlaşıldı.

Furkan Andıç'ın "Yanındayım gülüm🌹" vurgusunda Dilek ve Ekrem İmamoğlu göndermesi yaptığı anlaşıldı.

Dilek İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltıyla başlayan sürecin başlarında eşine desteğini 'Yanındayım gülüm🌹' notunu düştüğü bir hikayeyle göstermişti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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