Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısının Ardından Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılmasına Ünlülerden Gelen Tepkiler
Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısının Ardından Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılmasına Ünlülerden Gelen Tepkiler
Aybüke Pusat, 2 Nisan Çarşamba günü tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrı yaptı. Bu çağrının ardından gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterildi ve ardından bugün TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına hem ünlüler hem de sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna çağrı yapmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Burcu Biricik, yaptığı paylaşımla meslektaşına destek oldu.
Seren Serengil de "Bunun adı boykot değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Hazar Ergüçlü
Merve Çağıran
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İlayda Ildır
Devrim Özkan
Ege Kökenli
‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kızıl Goncalar’ oyuncusu Selen Öztürk de destek paylaşımı yaptı.
Hande Doğandemir
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Eski rol arkadaşı Boran Kuzum'dan destek gecikmedi.
Helin Kandemir
Melisa Sözen
Melek Mosso
Deniz Seki
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Farah Zeynep Abdullah
Serkay Tütüncü
Müjde Uzman
Hayal Köseoğlu
Muharrem İnce
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın ardından basın açıklaması yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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