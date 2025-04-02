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Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısının Ardından Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılmasına Ünlülerden Gelen Tepkiler

Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısının Ardından Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılmasına Ünlülerden Gelen Tepkiler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 15:52

Aybüke Pusat, 2 Nisan Çarşamba günü tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrı yaptı. Bu çağrının ardından gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterildi ve ardından bugün TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına hem ünlüler hem de sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna çağrı yapmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna çağrı yapmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım sonrası TRT'den yapılan açıklamayla ismi bile anılmadan kadrodan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Büyük yankı uyandıran bu kararın ardından Aybüke Pusat'a hem ünlü isimlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

Tepki gösteren ilk isim Cem Yılmaz oldu.

Burcu Biricik, yaptığı paylaşımla meslektaşına destek oldu.

Burcu Biricik, yaptığı paylaşımla meslektaşına destek oldu.

Seren Serengil de "Bunun adı boykot değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Seren Serengil de "Bunun adı boykot değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü

Merve Çağıran

Merve Çağıran
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İlayda Ildır

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Devrim Özkan

Devrim Özkan

Ege Kökenli

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‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kızıl Goncalar’ oyuncusu Selen Öztürk de destek paylaşımı yaptı.

‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kızıl Goncalar’ oyuncusu Selen Öztürk de destek paylaşımı yaptı.

Hande Doğandemir

Hande Doğandemir
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Helin Kandemir

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Melek Mosso

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Deniz Seki

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Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah
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Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü
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Müjde Uzman

Müjde Uzman
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Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu
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Muharrem İnce

Muharrem İnce
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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