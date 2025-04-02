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Reynmen, Gökhan Ünver Boykotuna Tepki Gösteren Oktay Saral'a İptal Edilen Konseriyle Cevap Verdi

Reynmen, Gökhan Ünver Boykotuna Tepki Gösteren Oktay Saral'a İptal Edilen Konseriyle Cevap Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 14:49

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla alevlenen protestolara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla boykot da eklenmişti. Pek çok marka ve kanalın yer aldığı boykot listesine vatandaşlar yenilerini de ekledi. İmamoğlu'na destek protestolarına katılanların tutuklanmasının ardından sessiz kalan ünlü isimler de boykottan nasibini aldı. 

Stand-up'çı komedyen Gökhan Ünver, tüm bu süreç boyunca sessizliğini korudu. Sessizliğinin ardından bayram paylaşımı yapan Ünver, sosyal medyada tepki çekti ve boykot edilmeye başladı. Etkinliklerinin birer birer iptal edilmesinin ardından Ünver'e destek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral'ın 'Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat.' sözlerine oyuncu Taha Ulukaya'nın ardından Reynmen de bir tweeti yüzünden iptal edildiğini iddia ettiği konseri üzerinden cevap verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğini koruyan stand-up'çı komedyen Gökhan Ünver tepki çekmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğini koruyan stand-up'çı komedyen Gökhan Ünver tepki çekmişti.

İmamoğlu'na destek protestolarının artmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuş ve boykot edilecek marka ve kanalları açıklamıştı. Boykot edilen markaların yanı sıra yaşananlara tepki göstermeyen ünlü isimler de gündeme geldi. Komedyen Gökhan Ünver, sessizliğini korumasının ardından boykot edilen isimlerden biri oldu.

Etkinlikleri iptal edilmeye başlayan Gökhan Ünver için son açıklama Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay'dan geldi. Kınay, mayıs ayı için planlanan etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ünver'e destek veren ve boykot tepkisi içeren bir açıklama yaptı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ünver'e destek veren ve boykot tepkisi içeren bir açıklama yaptı.

Saral açıklamasında, 'Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat.' ifadelerine yer verdi.

Saral'ın açıklamasının ardından oyuncu Taha Ulukaya, daha önce kendisinin sahnesinin iptal edildiğini açıkladı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkisini ilk günden bu yana dile getiren Reynmen de konuya ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkisini ilk günden bu yana dile getiren Reynmen de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Reynmen, 'Oktay abicim siz benim “öznesi bile olmayan” bir tweetten dolayı Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz hava muhalefetini bahane ederek, halbuki ben size değil, sizin hizmet etmek zorunda olduğunuz halka verecektim konserimi. Organizatör aradı 'Reynmen tivit mi atmış napmış, istemiyolarmış onu' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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