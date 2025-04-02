Reynmen, Gökhan Ünver Boykotuna Tepki Gösteren Oktay Saral'a İptal Edilen Konseriyle Cevap Verdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla alevlenen protestolara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla boykot da eklenmişti. Pek çok marka ve kanalın yer aldığı boykot listesine vatandaşlar yenilerini de ekledi. İmamoğlu'na destek protestolarına katılanların tutuklanmasının ardından sessiz kalan ünlü isimler de boykottan nasibini aldı.

Stand-up'çı komedyen Gökhan Ünver, tüm bu süreç boyunca sessizliğini korudu. Sessizliğinin ardından bayram paylaşımı yapan Ünver, sosyal medyada tepki çekti ve boykot edilmeye başladı. Etkinliklerinin birer birer iptal edilmesinin ardından Ünver'e destek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral'ın 'Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat.' sözlerine oyuncu Taha Ulukaya'nın ardından Reynmen de bir tweeti yüzünden iptal edildiğini iddia ettiği konseri üzerinden cevap verdi.