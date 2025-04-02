Gökhan Ünver Boykotunu Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanına Oyuncu Taha Ulukaya'dan Net Hatırlatma
Gökhan Ünver Boykotunu Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanına Oyuncu Taha Ulukaya'dan Net Hatırlatma
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğini koruyan komedyen Gökhan Ünver boykot edilmişti. Dün gösterileri birer birer iptal edilen Gökhan Ünver için son iptal kararı Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay'dan gelmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuya ilişkin olarak, 'Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat.' demişti. Oyuncu Taha Ulukaya, Saral'ın sözlerine yanıt verdi.
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Komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve bu süreçte yaşanan olaylara sessiz kalmış, kitlesinin tepkisini çekmişti.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gökhan Ünver'in boykot edilmesine tepki gösterdi.
Bunun üzerine Taha Ulukaya, kendisine geçmişte yaşatılanları hatırlatarak Oktay Saral'a cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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