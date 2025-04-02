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Gökhan Ünver Boykotunu Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanına Oyuncu Taha Ulukaya'dan Net Hatırlatma

Gökhan Ünver Boykotunu Eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanına Oyuncu Taha Ulukaya'dan Net Hatırlatma

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 13:55

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğini koruyan komedyen Gökhan Ünver boykot edilmişti. Dün gösterileri birer birer iptal edilen Gökhan Ünver için son iptal kararı Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay'dan gelmişti. 

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuya ilişkin olarak, 'Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat.' demişti. Oyuncu Taha Ulukaya, Saral'ın sözlerine yanıt verdi.

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Komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve bu süreçte yaşanan olaylara sessiz kalmış, kitlesinin tepkisini çekmişti.

Komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve bu süreçte yaşanan olaylara sessiz kalmış, kitlesinin tepkisini çekmişti.

Birçok ünlünün tepkisini ortaya koyduğu süreçte sessizliği tercih eden ünlü komedyen, verdiği bu karar sonrası boykot edilmişti. Gördüğü tepkilerin ardından X hesabını kapatan Gökhan Ünver'in etkinlikleri birer birer iptal edilmeye başlanmıştı. Belediyelerden gelen iptal haberlerinin ardından Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay da gösterilerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gökhan Ünver'in boykot edilmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gökhan Ünver'in boykot edilmesine tepki gösterdi.

Saral, 'Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat.' açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Taha Ulukaya, kendisine geçmişte yaşatılanları hatırlatarak Oktay Saral'a cevap verdi.

Bunun üzerine Taha Ulukaya, kendisine geçmişte yaşatılanları hatırlatarak Oktay Saral'a cevap verdi.

Ulukaya yaptığı paylaşımda, 'Benim gösterilerimi de siz iptal etmiştiniz. CHP'ye laf sokacağım derken kendi önünüzü temizleyin.' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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