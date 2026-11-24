Herkes Kilo Verirken O Ömür Usta'daki Rolü İçin Kilo Aldı: İbrahim Selim'in 5 Aylık Değişimi Gündem Oldu
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Son haftalarda ünlü isimlerden art arda gelen zayıflama haberleri magazin gündemini meşgul ederken, İbrahim Selim bu akışın tam tersine giderek sosyal medyayı şaşırttı. NOW'un dizisi Ömür Usta'ya katılan oyuncu ve şovmen, canlandırdığı karakter için kilo alarak 5 ay içinde gözle görülür biçimde farklı bir görünüme kavuştu. Programından paylaşılan iki kare ise bu değişimin boyutunu ortaya koydu.
Ünlüler art arda zayıflarken İbrahim Selim kilo alarak herkesin dikkatini üzerine çekti.
İbrahim Selim, Ömür Usta'daki Halil İbrahim karakteri için kilo alarak daha yaşlı bir görünüm hedefledi.
Beş ay arayla çekilen ikinci karede İbrahim Selim'in yüzü ve genel görünümü belirgin biçimde dolgunlaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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