İlk karenin ardından gelen ikinci karede ise Selim'in yüzü ve genel görünümü belirgin biçimde daha dolgun, kırlaşan saç ve sakalı da bu görüntüyle birlikte daha olgun bir hava veriyor. Aynı program setinde çekilmiş izlenimi veren iki kare arasındaki fark, Halil İbrahim karakterine yaklaşan bir dönüşüm olarak yorumlanıyor. İbrahim Selim'in konuyla ilgili kendi ağzından bir açıklaması şu an görünmüyor, izleyiciler ise paylaşımın altında değişimi konuşmaya devam ediyor.