RTÜK Başkanı Boykota Destek Veren Kanallara Ceza Verileceğini Açıkladı
RTÜK Başkanı Boykota Destek Veren Kanallara Ceza Verileceğini Açıkladı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykotla ilgili açıklama yaptı. 'Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.' diyen Şahin, boykota destek veren kanallara gereğinin yapılacağını açıkladı.
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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin boykotla ilgili açıklama yayınladı. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şahin şu ifadeleri kullandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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