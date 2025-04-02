onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK Başkanı Boykota Destek Veren Kanallara Ceza Verileceğini Açıkladı

RTÜK Başkanı Boykota Destek Veren Kanallara Ceza Verileceğini Açıkladı

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 12:42

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykotla ilgili açıklama yaptı. 'Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.' diyen Şahin, boykota destek veren kanallara gereğinin yapılacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Markaların ve kanalların yer aldığı boykot listesi giderek büyüdü. Sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba (bugün) tüketim boykotu çağrısında bulunuldu. Pek çok ünlü ismin desteğini açıklamasının ardından CHP ve muhalif partilerden de destek açıklaması geldi.

İlginizi çekebilir:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin boykotla ilgili açıklama yayınladı. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şahin şu ifadeleri kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin boykotla ilgili açıklama yayınladı. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şahin şu ifadeleri kullandı.

'Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır.

Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır.

Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.'

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın