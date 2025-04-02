Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılmasından Sonra TRT'ye Tepki Gösterdi
Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılmasından Sonra TRT'ye Tepki Gösterdi
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrıda bulunmuştu. Gazeteci Cem Küçük, Pusat'ın çağrısının ardından TRT Genel Müdürü'ne diziden çıkarılması için seslenmişti.
Bugün TRT'den yapılan açıklamada Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. İlk tepkiyi ünlü komedyen Cem Yılmaz verdi.
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TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısı yapmıştı.
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Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalmasına ilk tepki gösteren Cem Yılmaz oldu.
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"TRT kapıdan sokmaz seni" diyen bir takipçisine ise aşağıdaki cevabı verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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