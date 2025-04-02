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Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılmasından Sonra TRT'ye Tepki Gösterdi

Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılmasından Sonra TRT'ye Tepki Gösterdi

Cem Yılmaz TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 15:00

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrıda bulunmuştu. Gazeteci Cem Küçük, Pusat'ın çağrısının ardından TRT Genel Müdürü'ne diziden çıkarılması için seslenmişti. 

Bugün TRT'den yapılan açıklamada Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. İlk tepkiyi ünlü komedyen Cem Yılmaz verdi.

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TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısı yapmıştı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısı yapmıştı.

2 Nisan tüketim boykotuna destekte bulunmasının ardından gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterilen Aybüke Pusat, bugün TRT'den gelen açıklamayla dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılmasının ardından oyuncuya destek yağdı.

Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalmasına ilk tepki gösteren Cem Yılmaz oldu.

Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalmasına ilk tepki gösteren Cem Yılmaz oldu.

Ünlü komedyen TRT üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor.Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir ? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani ? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E halde?' ifadelerine yer verdi.

👇

👇
twitter.com

"TRT kapıdan sokmaz seni" diyen bir takipçisine ise aşağıdaki cevabı verdi.

"TRT kapıdan sokmaz seni" diyen bir takipçisine ise aşağıdaki cevabı verdi.
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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