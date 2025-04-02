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Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat TRT’deki Teşkilat Dizisinin Oyuncu Kadrosundan Çıkarıldı

Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat TRT’deki Teşkilat Dizisinin Oyuncu Kadrosundan Çıkarıldı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 14:32 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 14:34

2 Nisan'daki boykot çağrılarına destek veren ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Gazeteci Cem Küçük'ün hedef gösterdiği Aybüke Pusat TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat gündeme damgasını vuran isim oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat gündeme damgasını vuran isim oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla büyüyen protestolar kapsamında başlayan 2 Nisan Çarşamba günü satın almama boykotu sosyal medyaya damgasını vurmuştu. 

Boykot hakkında çağrıda bulunan isimlerden biri de TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi başrol oyuncusu Aybüke Pusat olmuştu.

Gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterilen ve TRT Genel Müdürü'ne kadar şikayet edilen Pusat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterilen ve TRT Genel Müdürü'ne kadar şikayet edilen Pusat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlüler dünyasında destek yağan Aybüke Pusat hakkında bir paylaşımda bulunan TRT, ünlü oyuncunun Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TRT'nin açıklamasında Aybüke Pusat'ın adının hiçbir şekilde kullanılmaması da dikkat çekti.

TRT'nin açıklamasında Aybüke Pusat'ın adının hiçbir şekilde kullanılmaması da dikkat çekti.

TRT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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