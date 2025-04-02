Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat TRT’deki Teşkilat Dizisinin Oyuncu Kadrosundan Çıkarıldı
Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat TRT’deki Teşkilat Dizisinin Oyuncu Kadrosundan Çıkarıldı
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat gündeme damgasını vuran isim oldu.
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Gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterilen ve TRT Genel Müdürü'ne kadar şikayet edilen Pusat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
TRT'nin açıklamasında Aybüke Pusat'ın adının hiçbir şekilde kullanılmaması da dikkat çekti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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