Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı! Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat Neden Linçlendi?

'Aybüke Pusat kimdir?' araması Boykot paylaşımını yapıp kaldırması sonrasında en çok yapılan aramalardan biri oldu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncularından olan Aybüke Pusat, 2 Nisan Boykotuna destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada da gündem olan Boykot paylaşımından kısa bir süre sonra Aybüke Pusat paylaşımını kaldırdı.

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımdan hareketinden bir süre sonra gazeteci Cem Küçük de Aybüke Pusat'a soruşturma açılacağını iddia etti.

Boykot paylaşımını yapıp kaldıran Aybüke Pusat 22 Mayıs 1995 Ankara doğumlu. Aybüke Pusat'ın iki abisi, bir kardeşi vardır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünde üniversite eğitimini tamamlayan Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. üniversitesini okudu.

Konservatuarda okurken bale dersinde kalçasından yaralanan Aybüke Pusat, ameliyat olarak dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı.

Ardından 2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçildi. O yıllarda ' Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılarak 7 bin 500 TL kazanan Aybüke Pusat, Avrupa ülkelerine seyahat etti.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2014 yılında ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı. İkizler burcu olan Aybüke Pusat, 1.72 boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır.