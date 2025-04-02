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Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı! Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat Neden Linçlendi?

Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı! Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat Neden Linçlendi?

Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 13:10 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 13:11

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 2 Nisan Boykotuna destek veren ünlülerden biri de TRT 1'deki Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat olmuştu. Sosyal medya hesabından 2 Nisan Boykotuna destek olan Aybüke Pusat bir süre sonra paylaşımını sildi. Oyuncunun TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılacağı da iddia edildi. 2 Nisan Boykotuna destek verdikten sonra paylaşımını kaldıran Aybüke Pusat sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerden biri haline geldi. Peki TRT 1'deki Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?

 İşte oyuncu Aybüke Pusat hakkındaki tüm detaylar...

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Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boyu ve Kilosu

Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boyu ve Kilosu

'Aybüke Pusat kimdir?' araması Boykot paylaşımını yapıp kaldırması sonrasında en çok yapılan aramalardan biri oldu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncularından olan Aybüke Pusat, 2 Nisan Boykotuna destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada da gündem olan Boykot paylaşımından kısa bir süre sonra Aybüke Pusat paylaşımını kaldırdı. 

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımdan hareketinden bir süre sonra gazeteci Cem Küçük de Aybüke Pusat'a soruşturma açılacağını iddia etti.

Boykot paylaşımını yapıp kaldıran Aybüke Pusat 22 Mayıs 1995 Ankara doğumlu. Aybüke Pusat'ın iki abisi, bir kardeşi vardır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünde üniversite eğitimini tamamlayan Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. üniversitesini okudu.

Konservatuarda okurken bale dersinde kalçasından yaralanan Aybüke Pusat, ameliyat olarak dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı.

Ardından 2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçildi. O yıllarda ' Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılarak 7 bin 500 TL kazanan Aybüke Pusat, Avrupa ülkelerine seyahat etti.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2014 yılında ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı. İkizler burcu olan Aybüke Pusat, 1.72 boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır.

Aybüke Pusat'ın Rol Aldığı Yapımlar

Aybüke Pusat'ın Rol Aldığı Yapımlar

  • 2014-2015 - Medcezir (Elif)

  • 2015-2016 - O Hayat Benim (Zeynep)

  • 2016 - Familya (Su Beyoğlu)

  • 2017-2018 - Söz (Bahar Kutlu Karasu)

  • 2018 - Şahin Tepesi (Verda Özden)

  • 2019 - Her Yerde Sen (Selin Sever)

  • 2019 - Kapı (Nardin)

  • 2021 - 50 m2

  • 2023  - Sıfırıncı gün

  • 2024 - Teşiklat

Aybüke Pusat'ın Oynadığı Reklam Filmleri

Aybüke Pusat'ın Oynadığı Reklam Filmleri

  • 2019 - Signal

  • 2020 - P&G Gillette Venus

Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı, Aybüke Pusat Neden Linçlendi?

Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı, Aybüke Pusat Neden Linçlendi?

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medya hesabından 2 Nisan Boykotuna destek paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra boykot paylaşımını sildi. Teşkilat dizisi oyuncusu boykot paylaşımını silmesinin ardından sosyal medyada gündem haline geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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