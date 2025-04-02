Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı! Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat Neden Linçlendi?
Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı! Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat Neden Linçlendi?
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 2 Nisan Boykotuna destek veren ünlülerden biri de TRT 1'deki Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat olmuştu. Sosyal medya hesabından 2 Nisan Boykotuna destek olan Aybüke Pusat bir süre sonra paylaşımını sildi. Oyuncunun TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılacağı da iddia edildi. 2 Nisan Boykotuna destek verdikten sonra paylaşımını kaldıran Aybüke Pusat sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerden biri haline geldi. Peki TRT 1'deki Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?
İşte oyuncu Aybüke Pusat hakkındaki tüm detaylar...
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Aybüke Pusat Kimdir? Aybüke Pusat Boyu ve Kilosu
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Aybüke Pusat Boykot Paylaşımı, Aybüke Pusat Neden Linçlendi?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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