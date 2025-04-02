onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel’den Boykot Paylaşımı Nedeniyle TRT’den Kovulan Aybüke Pusat’a Destek Geldi

Özgür Özel’den Boykot Paylaşımı Nedeniyle TRT’den Kovulan Aybüke Pusat’a Destek Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 15:40

Oyuncu Aybüke Pusat’ın, boykot paylaşımı nedeniyle TRT’de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki görevine son verildiği açıklanmıştı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke Pusat’a destek çıkarak, “Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından 2 Nisan’daki genel para harcamama boykotuna destek vermişti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından 2 Nisan’daki genel para harcamama boykotuna destek vermişti.

TRT’den bugün yapılan açıklamada ise Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisindeki görevine son verildiği duyuruldu.

TRT’nin açıklamasında Aybüke Pusat’ın ismi dahi yer verilmeden diziden çıkarılacağı belirtilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Aybüke Pusat’a destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Aybüke Pusat’a destek verdi.

Trabzon’da açıklamalarda bulunan Özel, “TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili kişisel tutumunu belirtmiş. Hemen ekmeğiyle oynamışlar, oyuncu listesinden çıkarmışlar.  Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
14
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın