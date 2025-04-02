Özgür Özel’den Boykot Paylaşımı Nedeniyle TRT’den Kovulan Aybüke Pusat’a Destek Geldi
Özgür Özel’den Boykot Paylaşımı Nedeniyle TRT’den Kovulan Aybüke Pusat’a Destek Geldi
Oyuncu Aybüke Pusat’ın, boykot paylaşımı nedeniyle TRT’de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki görevine son verildiği açıklanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke Pusat’a destek çıkarak, “Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından 2 Nisan’daki genel para harcamama boykotuna destek vermişti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Aybüke Pusat’a destek verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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