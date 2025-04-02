Trabzon’da açıklamalarda bulunan Özel, “TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili kişisel tutumunu belirtmiş. Hemen ekmeğiyle oynamışlar, oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz.' ifadelerini kullandı.