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Özgür Özel’den Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Yayınlanacağı ATV’ye Boykot: “ATV’de İzlemeyeceğiz”

Özgür Özel’den Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Yayınlanacağı ATV’ye Boykot: “ATV’de İzlemeyeceğiz”

Fenerbahçe galatasaray Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 15:17 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 15:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu Aybüke Pusat’ın boykotlara verdiği destek sonrası TRT’deki Teşkilat dizisinden çıkarılması sonrasında yeni boykotu açıklayan Özgür Özel, bu akşam Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını yayınlayacak ATV’yi izlemeyeceklerini belirtti. Özgür Özel açıklamasında “Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz' dedi. 

Detaylar gelecek…

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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