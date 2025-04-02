Ticaret Bakanının Boykot Yapan Vatandaşa "Azgın Azınlık" Demesine Tepkiler Gecikmedi
Ticaret Bakanının Boykot Yapan Vatandaşa "Azgın Azınlık" Demesine Tepkiler Gecikmedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçmeninden bazı markalara karşı tüketimden gelen güçlerini kullanmalarını istemişti. Ancak sosyal medyada yayılan bir fikir eyleme dönüştü ve 2 Nisan günü satın alım yapmama boykotu çağrısı dalga dalga yayıldı. Gece saatlerinde spor bakanından aile bakanına kadar son dakika açıklamaları geldi. Ancak aynı saat içinde birden fazla haber kanalına bağlanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın boykot kararı alan vatandaş için sarfettiği 'azgın azınlık' ifadesi tepkilere neden oldu.
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2 Nisan için sosyal medyada alınan boykot kararının ardından hükümet cenahından açıklamalar geldi.
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CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot yapan vatandaş hakkında "azgın azınlık" ifadesini kullandı.
Tabii sadece harcama yapmayarak veya yapamayarak böyle bir karar alan vatandaşın tepkisi gecikmedi.
Özgür Özel'in eski bir paylaşımına gönderme yapıldı.
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Konu hakkında sorusu olanlar da vardı.
Bolat bir saat içinde pek çok haber kanalına çıkmıştı.
2024 yerel seçimleri hatırlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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