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2 Nisan'da Boykot Yaparken Mizahı İhmal Etmeyen X Kullanıcıları

2 Nisan'da Boykot Yaparken Mizahı İhmal Etmeyen X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.04.2025 - 13:03

Özgür Özel'in belli başlı markalara yaptığı boykot çağrısı büyüyerek 2 Nisan'da genel satın almama hareketine dönüştü. Bazı influencerlar ve ünlüler bu kararı destekledi. Sanayi odaları başkanları, bakanlar kurulu devreye girdi. Boykota karşı boykot çağrısı yaptı. Kaos ve yeni gelişmelerle geçen 1 Nisan gecesini mizahıyla yorumlayanlar da oldu.

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Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
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Trend olan kalıplar da kullanıldı.

Trend olan kalıplar da kullanıldı.
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Insta'da paylaşılır.

Insta'da paylaşılır.
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Fayda gören de oldu.

Fayda gören de oldu.
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Aile içi diyaloglara da konu oldu.

Aile içi diyaloglara da konu oldu.
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Soruşturma açıklaması da tuz biber oldu.

Soruşturma açıklaması da tuz biber oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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