Ülke Genelindeki Boykotları Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Ülke Genelindeki Boykotları Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Ekrem İmamoğlu'nun önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla beraber günlerdir protestolar devam ediyor. Söz konusu karara karşı çıkmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesi açıklarken 2 Nisan günü ülke genelinde satın alımların tamamen durduğu bir boykot yapılacak. Sosyal medyada 2 Nisan boykotuna dair çağrı paylaşımları her dakika artarken bazı X kullancıları bu durumu mizahla harmanlamayı ihmal etmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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