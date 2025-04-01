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Ülke Genelindeki Boykotları Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Ülke Genelindeki Boykotları Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Twitter Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 23:49 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 23:59

Ekrem İmamoğlu'nun önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla beraber günlerdir protestolar devam ediyor. Söz konusu karara karşı çıkmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesi açıklarken 2 Nisan günü ülke genelinde satın alımların tamamen durduğu bir boykot yapılacak. Sosyal medyada 2 Nisan boykotuna dair çağrı paylaşımları her dakika artarken bazı X kullancıları bu durumu mizahla harmanlamayı ihmal etmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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