TRT Tabii'deki "Mevlana" Dizisinin Senaristi, Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Verdi
TRT Tabii'deki "Mevlana" Dizisinin Senaristi, Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Verdi
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Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, boykot paylaşımıyla linçlenmeye başladı.
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Pek çok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaparken bunlardan biri de senarist Ali Aydın oldu.
İşte Ali Aydın'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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