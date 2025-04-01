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TRT Tabii'deki "Mevlana" Dizisinin Senaristi, Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Verdi

TRT Tabii'deki "Mevlana" Dizisinin Senaristi, Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Verdi

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 23:32

TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot paylaşımı sonrasında gazeteci Cem Küçük'ün hedefi haline gelmişti. Sosyal medyada linçlenen Pusat'a TRT Tabii'deki 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi Ali Aydın'dan destek geldi.

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Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, boykot paylaşımıyla linçlenmeye başladı.

Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, boykot paylaşımıyla linçlenmeye başladı.

2 Nisan günü yapılacak olan boykot için Instagram hesabında paylaşımda bulunan Pusat, gazeteci Cem Küçük'ten tepki gördü ve TRT Genel Müdürü'ne Teşkilat dizisinden ayrılması yönünde şikayet edildi.

Küçük'ün bu hareketi sonrasında Aybüke Pusat linçlenmeye devam ediyor.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Pek çok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaparken bunlardan biri de senarist Ali Aydın oldu.

Pek çok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaparken bunlardan biri de senarist Ali Aydın oldu.

TRT Tabii'de yayınlanan 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi olan Ali Aydın, Instagram hesabından yetkililere seslendi.

İşte Ali Aydın'ın o paylaşımı:

İşte Ali Aydın'ın o paylaşımı:

'Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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