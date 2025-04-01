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AKPli Mustafa Varank'ın 11 Yıl Önceki "Boykot" Tweeti Gündemde: Boykot İnsanların Tercihi, Baskı Yapılmamalı

AKPli Mustafa Varank'ın 11 Yıl Önceki "Boykot" Tweeti Gündemde: Boykot İnsanların Tercihi, Baskı Yapılmamalı

Mustafa Varank Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 22:52 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 23:15

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla başlayan protestolara boykotlar eklenmişti. Sosyal medyada yapılan boykot çağrıları hız kesmeden devam ederken 2 Nisan'da tüketimi tamamen durdurma duyuruları yapıldı. 2 Nisan boykotu için paylaşımlar devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı. Sosyal medyada bu defa 'boykot hakkı' paylaşımları öne çıkarken Ak Parti milletvekili Mustafa Varank'ın 11 yıl önce paylaştığı bir tweet gündem oldu.

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İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülke genelinde protestolar devam ediyor.

İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülke genelinde protestolar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde bir boykot listesi açıklayarak vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Öte yandan sosyal medyada 2 Nisan günü ülke genelinde satın alımların durdurulacağı büyük bir boykot düzenlenecek. 

2 Nisan boykotu için milyonlarca insan paylaşım yaparak bu hareketi duyurmaya çalışırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma başlamasının ardından sosyal medyada bu defa "boykot hakkı" paylaşımları öne çıkarken Ak Parti milletvekili Mustafa Varank'ın yıllar önceki tweeti gündem oldu.

Soruşturma başlamasının ardından sosyal medyada bu defa "boykot hakkı" paylaşımları öne çıkarken Ak Parti milletvekili Mustafa Varank'ın yıllar önceki tweeti gündem oldu.

Mustafa Varank'ın 11 yıl önce attığı tweetinde 'Boykot yapmak da yapmamak da insanların tercihi. Kimsenin niye boykot yapıyorsun diyerek mahalle baskısı yapmaya hakkı yok.' ifadeleri yer alıyor.

İşte Mustafa Varank'ın gündem olan o paylaşımı:

İşte Mustafa Varank'ın gündem olan o paylaşımı:

Varank'ın tweetinin gündem olmasıyla tepkiler de gecikmedi:

Varank'ın tweetinin gündem olmasıyla tepkiler de gecikmedi:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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