AKPli Mustafa Varank'ın 11 Yıl Önceki "Boykot" Tweeti Gündemde: Boykot İnsanların Tercihi, Baskı Yapılmamalı
AKPli Mustafa Varank'ın 11 Yıl Önceki "Boykot" Tweeti Gündemde: Boykot İnsanların Tercihi, Baskı Yapılmamalı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla başlayan protestolara boykotlar eklenmişti. Sosyal medyada yapılan boykot çağrıları hız kesmeden devam ederken 2 Nisan'da tüketimi tamamen durdurma duyuruları yapıldı. 2 Nisan boykotu için paylaşımlar devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı. Sosyal medyada bu defa 'boykot hakkı' paylaşımları öne çıkarken Ak Parti milletvekili Mustafa Varank'ın 11 yıl önce paylaştığı bir tweet gündem oldu.
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İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülke genelinde protestolar devam ediyor.
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Soruşturma başlamasının ardından sosyal medyada bu defa "boykot hakkı" paylaşımları öne çıkarken Ak Parti milletvekili Mustafa Varank'ın yıllar önceki tweeti gündem oldu.
İşte Mustafa Varank'ın gündem olan o paylaşımı:
Varank'ın tweetinin gündem olmasıyla tepkiler de gecikmedi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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