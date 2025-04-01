Soruşturma Başlatıldığı Duyurulmuştu: Mahmut Tanal'dan Boykot Açıklaması
Soruşturma Başlatıldığı Duyurulmuştu: Mahmut Tanal'dan Boykot Açıklaması
Bağımsız gazeteci Rojda Altıntaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu. Bunun üzerine CHP milletvekili Mahmut Tanal'dan 'Boykot suç değildir' açıklaması geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde satın alımlar durdurularak büyük bir boykot yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, X hesabı üzerinden boykotun suç olmadığına dair açıklama yayınladı.
Mahmut Tanal'ın paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın