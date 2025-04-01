onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Soruşturma Başlatıldığı Duyurulmuştu: Mahmut Tanal'dan Boykot Açıklaması

Soruşturma Başlatıldığı Duyurulmuştu: Mahmut Tanal'dan Boykot Açıklaması

Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 22:24 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:25

Bağımsız gazeteci Rojda Altıntaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu. Bunun üzerine CHP milletvekili Mahmut Tanal'dan 'Boykot suç değildir' açıklaması geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde satın alımlar durdurularak büyük bir boykot yapılacak.

Sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde satın alımlar durdurularak büyük bir boykot yapılacak.

Milyonlarca insan sosyal medya hesaplarından boykot çağrısı yaparken gazeteci Rojda Altıntaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Burada bahsetmiştik:

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, X hesabı üzerinden boykotun suç olmadığına dair açıklama yayınladı.

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, X hesabı üzerinden boykotun suç olmadığına dair açıklama yayınladı.

Tanal, 'Boykot suç değil, haktır!

Bir firmanın ürününü almamak, o firmayı eleştirmek, protesto etmek; Anayasa’nın ve uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındadır.

Tüketici tercihi bir ifade özgürlüğüdür!

Barışçıl boykotlar;

•Suç değildir,

•İfade özgürlüğüdür,

•Demokratik bir haktır!

Şiddet yoksa, tehdit yoksa, hakaret yoksa boykot suç değil, halkın iradesidir!

Bu hakkı bastırmak isteyen anlayış, hukuktan değil baskıdan beslenir.

Korkmuyoruz, susmuyoruz, boykot hakkımızı kullanıyoruz!' ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal'ın paylaşımı:

Mahmut Tanal'ın paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın