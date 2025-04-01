Boykot Hakkında Sosyal Medya Ne Düşünüyor?
Boykot Hakkında Sosyal Medya Ne Düşünüyor?
Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, daha sonra da tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesi açıkladı. Boykota katılım arttı ve daha sonra sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurma çağrıları gündeme gelmeye gelmeye başladı.
Peki, çok sayıda ünlünün de gençlerin çağrısına destek olduğu boykotlar hakkında sosyal medya ne düşünüyor? Gelin boykotu destekleyenlerin de karşı çıkanların da olduğu sosyal medya paylaşımlarına bir kez de birlikte bakalım.
Tabii siz de ankete katılmayı unutmayın!
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19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanma kararıyla boykotları da beraberinde getirdi.
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"Boykot işi Türkiye'de resmen Rönesans başlattı" 👇
"Boykot o kadar önemli ki" 👇
"Ekonomimiz yerle bir olmasın diye" 👇
"3 yıl öncesinden bir görsel." 👇
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"İkiyüzlülüğe gerek yok" 👇
"Sırf 'bizden değil diye'..." 👇
"Mübarek gün, desteklerimizi buraya kaydıralım" 👇
"Boykot toplumu bölen değil, zaten bölünmüş..." 👇
"Yerli firmaları boykot çağrısı yapanlar..." 👇
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"Türkiye ekonomisini çökertmek için." 👇
"Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere boykot yapılması gerek" 👇
"Bakın Türk evlatlarını işsiz bırakıyorlar" 👇
"Sana rağmen senin için maalesef" 👇
Peki, Siz Boykot Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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