Boykot Hakkında Sosyal Medya Ne Düşünüyor?

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, daha sonra da tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesi açıkladı. Boykota katılım arttı ve daha sonra sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurma çağrıları gündeme gelmeye gelmeye başladı.

Peki, çok sayıda ünlünün de gençlerin çağrısına destek olduğu boykotlar hakkında sosyal medya ne düşünüyor? Gelin boykotu destekleyenlerin de karşı çıkanların da olduğu sosyal medya paylaşımlarına bir kez de birlikte bakalım.

Tabii siz de ankete katılmayı unutmayın!