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Boykot Hakkında Sosyal Medya Ne Düşünüyor?

Boykot Hakkında Sosyal Medya Ne Düşünüyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 21:47

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, daha sonra da tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesi açıkladı. Boykota katılım arttı ve daha sonra sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurma çağrıları gündeme gelmeye gelmeye başladı. 

Peki, çok sayıda ünlünün de gençlerin çağrısına destek olduğu boykotlar hakkında sosyal medya ne düşünüyor? Gelin boykotu destekleyenlerin de karşı çıkanların da olduğu sosyal medya paylaşımlarına bir kez de birlikte bakalım. 

Tabii siz de ankete katılmayı unutmayın!

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19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanma kararıyla boykotları da beraberinde getirdi.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanma kararıyla boykotları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyanın gündeminden günlerdir düşmeyen boykotlar ve 2 Nisan'da tüketimi durdurma çağrılarına katılanlar da oldu karşı çıkanlar da. Ünlülerden siyasilere herkesin bir yorum yaptığı boykot süreci hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

Gelin, önce sosyal medyanın boykota ilişkin yorumlarına göz atalım, ardından ankete geçelim. Söz sizde 👇

"Boykot işi Türkiye'de resmen Rönesans başlattı" 👇

"Boykot işi Türkiye'de resmen Rönesans başlattı" 👇
twitter.com

"Boykot o kadar önemli ki" 👇

"Boykot o kadar önemli ki" 👇
twitter.com

"Ekonomimiz yerle bir olmasın diye" 👇

"Ekonomimiz yerle bir olmasın diye" 👇
twitter.com

"3 yıl öncesinden bir görsel." 👇

"3 yıl öncesinden bir görsel." 👇
twitter.com
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"İkiyüzlülüğe gerek yok" 👇

"İkiyüzlülüğe gerek yok" 👇
twitter.com

"Sırf 'bizden değil diye'..." 👇

"Sırf 'bizden değil diye'..." 👇
twitter.com

'Senin Reis isteyince boykot diyebiliyor biz boykot dediğimiz de vatan haini oluyoruz. Vatan kavramınız bile yok.'

"Mübarek gün, desteklerimizi buraya kaydıralım" 👇

"Mübarek gün, desteklerimizi buraya kaydıralım" 👇
twitter.com

"Boykot toplumu bölen değil, zaten bölünmüş..." 👇

"Boykot toplumu bölen değil, zaten bölünmüş..." 👇
twitter.com

"Yerli firmaları boykot çağrısı yapanlar..." 👇

"Yerli firmaları boykot çağrısı yapanlar..." 👇
twitter.com
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"Türkiye ekonomisini çökertmek için." 👇

"Türkiye ekonomisini çökertmek için." 👇
twitter.com

"Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere boykot yapılması gerek" 👇

"Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere boykot yapılması gerek" 👇
twitter.com

"Bakın Türk evlatlarını işsiz bırakıyorlar" 👇

"Bakın Türk evlatlarını işsiz bırakıyorlar" 👇
twitter.com

"Sana rağmen senin için maalesef" 👇

"Sana rağmen senin için maalesef" 👇
twitter.com

Sıra sizde 👇

Peki, Siz Boykot Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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BLC

hala biri diyor ki devletin yaptırdığı köprü ve otoyolları kullanarak tatile gittiler, ben zaten oğluna kızına çeyiz düzsün diye vergi vermiyorum, herhalde k... Devamını Gör

Omer Antepe

Beni kararsizlar kadar gıcık eden başka bir topluluk yok. Karsi olanlar bile daha değerli gözümde. Hadi boykot kararı için kararsız oldunuz, İmamoğlu kararı ... Devamını Gör

Uğur Balaban

Boykotu ilk cumhurbaşkanı başlattı. Önce Aydın Doğan'a karşı, sonra Gazze diyerek İsrail'e karşı, son olarak da fshiş fiyatla satış yapan firmalara karşı. Ha... Devamını Gör