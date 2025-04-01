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Faruk Bildirici "Beni de Benden Habersiz AKP Üyesi Yapmışlar" Dedi! Suç Duyurusunda Bulunacak

Faruk Bildirici "Beni de Benden Habersiz AKP Üyesi Yapmışlar" Dedi! Suç Duyurusunda Bulunacak

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 22:15 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:27

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını duyurdu. Paylaşımında, 'Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar.' diyen Bildirici, bu durumu 'siyasi ahlaksızlık' olarak nitelendirdi ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

İşte, detaylar...

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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, e-Devlet sistemi üzerinden bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını duyurdu.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, e-Devlet sistemi üzerinden bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını duyurdu.

Bildirici, daha önce sosyal medya üzerinden benzer durumları belirten kişiler gibi haberi olmadan AKP üyesi yapıldığını, 'Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar.' ifadeleriyle duyurdu.

İşte, Bildirici'nin o paylaşımı: "Siyasi ahlaksızlık bu..."

İşte, Bildirici'nin o paylaşımı: "Siyasi ahlaksızlık bu..."
twitter.com

“Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu… Suç duyurusunda bulunacağım.”

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise benzer durumu yaşayanlar olduğu gibi bu duruma şaşıranlar da oldu. 👇

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise benzer durumu yaşayanlar olduğu gibi bu duruma şaşıranlar da oldu. 👇
twitter.com

"Bu nasıl olabilir? Bu kadar kolay mı?" 👇

"Bu nasıl olabilir? Bu kadar kolay mı?" 👇
twitter.com

"İstifa için Noter ya da e-Devlet'ten işlem yapılıyor "👇

"İstifa için Noter ya da e-Devlet'ten işlem yapılıyor "👇
twitter.com
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Nasuh Bektaş ise daha önce benzer şikayetlerin kendisine geldiğini ifade etti. 👇

Nasuh Bektaş ise daha önce benzer şikayetlerin kendisine geldiğini ifade etti. 👇
twitter.com

Ardından bugüne kadar kendisine gönderilen evrakları da paylaştı. 👇

Ardından bugüne kadar kendisine gönderilen evrakları da paylaştı. 👇
twitter.com

'Özellikle e-Devletinize sık sık bakmanızı tavsiye ediyorum. Bazı durumlarda e-Devlet üzerinden iptal etmenize rağmen belli bir süre sonra tekrar yine e-Devlet üzerinden üye olduğunuz görülüyor bir türlü iptal işleminin gerçekleşmediğini söylüyorlar bu noktada gerekli kontrolleri yapıp gerekirse il-ilçe Seçim kurulları üzerinden iptal edilmesini sağlayabilirsiniz.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Jonathan

Dua edin de sadece parti üyesi yapmışlar. Adınıza dünya bankasından kredi de çekebilirlerdi, Zimbabve vatandaşı da yapabilirlerdi.

Anarşist kuzgun

benide yapmışlardı akp üyesi olarak değil de başka bir partiden bende şikayet etmiştim edende araştırma sonucu havaalanında bilet kesen kişi çıkmıştı

Kar tanesi

Önceki seçimlerde,beni de Büyük Birlik Partisi'ne üye yapmışlardı. Mutlaka kontrol edin arkadaşlar