Faruk Bildirici "Beni de Benden Habersiz AKP Üyesi Yapmışlar" Dedi! Suç Duyurusunda Bulunacak
Faruk Bildirici "Beni de Benden Habersiz AKP Üyesi Yapmışlar" Dedi! Suç Duyurusunda Bulunacak
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını duyurdu. Paylaşımında, 'Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar.' diyen Bildirici, bu durumu 'siyasi ahlaksızlık' olarak nitelendirdi ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İşte, detaylar...
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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, e-Devlet sistemi üzerinden bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını duyurdu.
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İşte, Bildirici'nin o paylaşımı: "Siyasi ahlaksızlık bu..."
Sosyal medya kullanıcıları arasında ise benzer durumu yaşayanlar olduğu gibi bu duruma şaşıranlar da oldu. 👇
"Bu nasıl olabilir? Bu kadar kolay mı?" 👇
"İstifa için Noter ya da e-Devlet'ten işlem yapılıyor "👇
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Nasuh Bektaş ise daha önce benzer şikayetlerin kendisine geldiğini ifade etti. 👇
Ardından bugüne kadar kendisine gönderilen evrakları da paylaştı. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Dua edin de sadece parti üyesi yapmışlar. Adınıza dünya bankasından kredi de çekebilirlerdi, Zimbabve vatandaşı da yapabilirlerdi.
benide yapmışlardı akp üyesi olarak değil de başka bir partiden bende şikayet etmiştim edende araştırma sonucu havaalanında bilet kesen kişi çıkmıştı
Önceki seçimlerde,beni de Büyük Birlik Partisi'ne üye yapmışlardı. Mutlaka kontrol edin arkadaşlar