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Çorum'da Domatesleri Çöpe Döken Pazarcıya Ticaret Bakanlığından Milyonlarca Liralık Ceza

Çorum'da Domatesleri Çöpe Döken Pazarcıya Ticaret Bakanlığından Milyonlarca Liralık Ceza

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 20:22

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda yapılan denetimlere katıldı. Denetimler sırasında tezgahların önünden görünen ürün ile arkasından seçilip vatandaşın çantasına giren ürün arasındaki fark tepki çekti. Belediye Başkanı Aşgın, 'Vatandaş ne aldığını bilecek' diyerek isyan etti. Bundan sonraki süreçte sabah ve öğlen olmak üzere denetimlerin artacağını ifade eden başkan, vatandaşın tezgahta gördüğü ürünü satın almasının sağlanması konusunda harekete geçilmesini istedi. 

'Herkes kurala uyacak' diyen Aşgın'ın sözlerine tepki gösteren pazarcı ise öfkesini domateslerden çıkardı. 10 kasadan fazla domatesi çöpe döken ve 'ucuza yemesinler' diyen pazarcıya 17 milyon TL'ye kadar ceza verilecek. 

Gelin, yaşananlara bir kez de birlikte göz atalım...

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Denetimin ardından 10 kasadan fazla domatesi çöpe dökerek Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçiren pazarcının o anlarını buradan izleyebilirsiniz. 👇

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın denetimler sırasında söylediklerine sinirlenen pazarcı, kasa kasa domatesi çöpe döktü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın denetimler sırasında söylediklerine sinirlenen pazarcı, kasa kasa domatesi çöpe döktü.

Başkan Aşgın ise pazardaki denetim sırasında tezgahların arkasına geçmiş, pazarcılara tezgahın arkasındaki domatesleri göstererek 'Bunları vatandaşa vermiyorsun değil mi?' diye sormuştu. Pazarcılardan aldığı 'Yok başkanım' yanıtıyla yetinmeyen Aşgın, 'Nasıl vermiyorsun tezgahta bu' diyerek isyan da etmişti. 

Tezgahların önünde yer alan ürünler ile arkasındaki ürünler aynı olmayınca vatandaşın tezgahta gördüğünü alması için harekete de geçen Başkan, denetimlerin artırılmasını istemişti. Ayrıca yapılan davranışı 'Müslümanlık'ta da yok insanlıkta da yok' diyerek eleştirmişti. Bu anların ardından ise bir pazarcının domatesleri çöpe döktüğü görüntüler Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Z.R. isimli pazarcı ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' ünvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını" duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Z.R. isimli pazarcı ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' ünvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını" duyurdu.
twitter.com

Gürcan, her iki esnafa da ' 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar ceza kesileceğinin' bilgisini kamuoyuna duyurdu. İşte, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın o paylaşımı:

'Çorum’da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada:

•Darlık yaratmaya,

•Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya,

•Tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, ilgili Z.R. ve malların gerçek sahibi olan “Z******” unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatılmış olup, her ikisine de 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar ceza kesilecektir.

Ayrıca, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın denetimi sırasında yaşananlara da göz atmayı unutmayın. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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