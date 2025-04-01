Çorum'da Domatesleri Çöpe Döken Pazarcıya Ticaret Bakanlığından Milyonlarca Liralık Ceza
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda yapılan denetimlere katıldı. Denetimler sırasında tezgahların önünden görünen ürün ile arkasından seçilip vatandaşın çantasına giren ürün arasındaki fark tepki çekti. Belediye Başkanı Aşgın, 'Vatandaş ne aldığını bilecek' diyerek isyan etti. Bundan sonraki süreçte sabah ve öğlen olmak üzere denetimlerin artacağını ifade eden başkan, vatandaşın tezgahta gördüğü ürünü satın almasının sağlanması konusunda harekete geçilmesini istedi.
'Herkes kurala uyacak' diyen Aşgın'ın sözlerine tepki gösteren pazarcı ise öfkesini domateslerden çıkardı. 10 kasadan fazla domatesi çöpe döken ve 'ucuza yemesinler' diyen pazarcıya 17 milyon TL'ye kadar ceza verilecek.
Gelin, yaşananlara bir kez de birlikte göz atalım...
Denetimin ardından 10 kasadan fazla domatesi çöpe dökerek Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçiren pazarcının o anlarını buradan izleyebilirsiniz. 👇
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın denetimler sırasında söylediklerine sinirlenen pazarcı, kasa kasa domatesi çöpe döktü.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Z.R. isimli pazarcı ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' ünvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını" duyurdu.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın denetimi sırasında yaşananlara da göz atmayı unutmayın. 👇
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