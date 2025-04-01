Çorum'da Domatesleri Çöpe Döken Pazarcıya Ticaret Bakanlığından Milyonlarca Liralık Ceza

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda yapılan denetimlere katıldı. Denetimler sırasında tezgahların önünden görünen ürün ile arkasından seçilip vatandaşın çantasına giren ürün arasındaki fark tepki çekti. Belediye Başkanı Aşgın, 'Vatandaş ne aldığını bilecek' diyerek isyan etti. Bundan sonraki süreçte sabah ve öğlen olmak üzere denetimlerin artacağını ifade eden başkan, vatandaşın tezgahta gördüğü ürünü satın almasının sağlanması konusunda harekete geçilmesini istedi.

'Herkes kurala uyacak' diyen Aşgın'ın sözlerine tepki gösteren pazarcı ise öfkesini domateslerden çıkardı. 10 kasadan fazla domatesi çöpe döken ve 'ucuza yemesinler' diyen pazarcıya 17 milyon TL'ye kadar ceza verilecek.

Gelin, yaşananlara bir kez de birlikte göz atalım...