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AFAD Duyurdu! Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD Duyurdu! Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Antalya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 17:14

Antalya'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Salı günü saat 16.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünün ise 4.1 olduğu tespit edildi. Peki, Antalya'da hissedilen depremin merkezi neresi? 

İşte, detaylar...

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 16.52'de deprem oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 16.52'de deprem oldu.

Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 1 Nisan'da meydana gelen deprem vatandaşlarda endişeye neden olurken, Antalya'da hissedilen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu tespit edildi. Depremin derinliği ise 24.21 kilometre olarak belirtildi.

İşte, Antalya'da meydana gelen depreme dair AFAD tarafından yapılan açıklama

İşte, Antalya'da meydana gelen depreme dair AFAD tarafından yapılan açıklama
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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