AFAD Duyurdu! Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Antalya'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Salı günü saat 16.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünün ise 4.1 olduğu tespit edildi. Peki, Antalya'da hissedilen depremin merkezi neresi?

İşte, detaylar...