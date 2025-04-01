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Ekrem İmamoğlu "Aileme Saldıracak Kadar Gözü Dönmüşçesine Ahlaksızlaşıyorsunuz" Diyerek İsyan Etti

Ekrem İmamoğlu "Aileme Saldıracak Kadar Gözü Dönmüşçesine Ahlaksızlaşıyorsunuz" Diyerek İsyan Etti

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 19:05

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına karşı protestolar ve CHP'nin başlattığı boykotlar devam ediyor. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı son paylaşımda ise 'Anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor.' ifadeleri dikkat çekti. 

Yaptığı paylaşımla, saldırıları gerçekleştiren kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğuna değinen İmamoğlu, 'aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz' dedi.

İşte, İmamoğlu'nun o paylaşımı

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan süreçte CHP ön seçimi ve boykotların yanı sıra siyasilerin açıklamaları da dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan süreçte CHP ön seçimi ve boykotların yanı sıra siyasilerin açıklamaları da dikkat çekiyor.

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte, ailesine yönelik iftira haberleri ve saldırılara ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. 'Aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz' diyen İmamoğlu, sözlerini bir kez daha 'Millet Büyüktür' diyerek tamamladı ve sandığı işaret etti.

İşte, Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan o paylaşım 👇

İşte, Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan o paylaşım 👇
twitter.com

'Görüyorum ki;

İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri kılını bile kıpırdatmıyor. Ülkemizin tarihinde görülmemiş hukuksuzluğa, arşa çıkmış bir ahlaksızlık da eşlik ediyor. Organize şekilde ailelerimize, maneviyatımıza ve değerlerimize saldırılıyor.

Ülkemizin pırıl pırıl ışıldayan gençlerini kininizle, ihtirasınızla tutukladınız ya; uydurduğunuz kumpas davasının içi boş diye tehditle, şantajla insanları gizli tanık, yalancı şahit yapmaya çalışıyorsunuz ya; gizlilik kararı olmasına rağmen ahlaksız trollere ilk elden paylaşım yaptırıyorsunuz ya; devletimize ve milletimize ait olanakları pervasızca kullanarak beslediğiniz medyaya sabah akşam yalan, iftira haberler yaptırıyorsunuz ya; aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz ya; demek ki çok ama çok zor durumdasınız. Acınacak haldesiniz.

Koca yürekli milletimiz sivil darbenizi püskürttü, sandıkta demokrasi tokatını da atacak. Milletimize ve devlet geleneğimize yakışan sistemi; erdemli, demokratik ve adil düzeni hep birlikte milletimizle kuracağız. Bu mücadelede, yıllardır bütün yanlışlarınıza rağmen sizi destekleyen gönüldaşlarınız da sizi terk edecek ve size demokrasi tokatını onlar da atacak, emin olun.

MİLLET BÜYÜKTÜR.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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