Ekrem İmamoğlu "Aileme Saldıracak Kadar Gözü Dönmüşçesine Ahlaksızlaşıyorsunuz" Diyerek İsyan Etti
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına karşı protestolar ve CHP'nin başlattığı boykotlar devam ediyor. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı son paylaşımda ise 'Anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor.' ifadeleri dikkat çekti.
Yaptığı paylaşımla, saldırıları gerçekleştiren kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğuna değinen İmamoğlu, 'aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz' dedi.
İşte, İmamoğlu'nun o paylaşımı
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan süreçte CHP ön seçimi ve boykotların yanı sıra siyasilerin açıklamaları da dikkat çekiyor.
İşte, Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan o paylaşım 👇
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