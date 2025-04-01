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Konserini İptal Etti: Vatandaşın Boykot Çağrısını Duyan Şarkıcı Ane Brun'dan Açıklama Geldi

Konserini İptal Etti: Vatandaşın Boykot Çağrısını Duyan Şarkıcı Ane Brun'dan Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 17:58

Dünyaca ünlü Muse grubunun konserinin duyurulmasıyla beraber İmamoğlu gündemi sebebiyle organizatör şirket araştırılmaya başlamıştı. DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın Özel'in boykot çağrısına yaptığı yorum ortaya çıkınca, organizatör şirkete de boykot başlamıştı. 

Aynı şirketle sahne alması beklenen şarkıcı Ane Brun vatandaşın boykot çağrısını duymazdan gelmedi, sessiz de kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konserini iptal ettiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı duyurulunca gündem dolayısıyla grubu ülkeye getiren organizatör şirket araştırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı duyurulunca gündem dolayısıyla grubu ülkeye getiren organizatör şirket araştırılmıştı.

DBL Entertainment'in sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla beraber şirket ve etkinlikler için boykot çağrısı yapılmıştı. 

Abdulkadir Özkan'ın yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumunda bulunduğu dikkat çekince sosyal medyadan tepki yağmış ve Özkan X hesabını kapatmıştı.

DBL Entertainment'ın yalnızca Muse değil, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimleri de Türkiye'ye getireceği dikkat çekince ortalık iyice karışmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içerimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Abdulkadir Özkan ve şirketine yapılan boykot sonuç verdi, DBL Entertainment, "Projelerin tamamından çekiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz dakikalarda Abdulkadir Özkan ve şirketine yapılan boykot sonuç verdi, DBL Entertainment, "Projelerin tamamından çekiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Aynı organizatörle beraber Türkiye'de sahne alması beklenen dünyaca ünlü şarkıcı Ane Brun, sosyal medya kullanıcılarının boykot çağrısına konuyla ilgileneceğini söyleyerek cevap vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde Ane Brun'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Ane Brun'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Ane Brun, 

Bu Ekim ayında İstanbul'da çalmamaya karar verdim. Siz Türk hayranlarım için çalmayı çok istiyordum ama maalesef doğru zaman değil.  Yıllar boyunca, müziğim için sizden çok fazla sevgi aldım ve yaptığım her ziyareti çok sevdim.  Bu sevgiyi geri verip en kısa zamanda sizin için çalmayı hayal ediyorum.  

Sizin yanınızdayım 

Huzur ve Sevgiyle ❤️ Ane' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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