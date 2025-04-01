Konserini İptal Etti: Vatandaşın Boykot Çağrısını Duyan Şarkıcı Ane Brun'dan Açıklama Geldi
Konserini İptal Etti: Vatandaşın Boykot Çağrısını Duyan Şarkıcı Ane Brun'dan Açıklama Geldi
Dünyaca ünlü Muse grubunun konserinin duyurulmasıyla beraber İmamoğlu gündemi sebebiyle organizatör şirket araştırılmaya başlamıştı. DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın Özel'in boykot çağrısına yaptığı yorum ortaya çıkınca, organizatör şirkete de boykot başlamıştı.
Aynı şirketle sahne alması beklenen şarkıcı Ane Brun vatandaşın boykot çağrısını duymazdan gelmedi, sessiz de kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konserini iptal ettiğini duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı duyurulunca gündem dolayısıyla grubu ülkeye getiren organizatör şirket araştırılmıştı.
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Geçtiğimiz dakikalarda Abdulkadir Özkan ve şirketine yapılan boykot sonuç verdi, DBL Entertainment, "Projelerin tamamından çekiliyoruz" açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz saatlerde Ane Brun'dan açıklama geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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