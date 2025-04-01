O Gün Nihayet Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Dört Gözle Bekledikleri Minik Oğullarına Kavuştu!
O Gün Nihayet Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Dört Gözle Bekledikleri Minik Oğullarına Kavuştu!
Doğum yapması beklenen ünlülerimizden birinden daha müjdeli haber geldi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın, dört gözle bekledikleri minik oğullarına kavuştuğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk yaşamaya başladıkları andan itibaren eleştirilerin odağında kalan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz 17 Eylül'de bu ikiliden olmaz diyen herkesi yanıltmış, "sonsuza dek evet" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roma'daki sade düğünden hemen sonra da Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan doğrulama gelmişti.
Edinilen bilgilere göre, Yıldırım bebek geçtiğimiz saatlerde aramıza katıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın