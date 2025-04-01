onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
O Gün Nihayet Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Dört Gözle Bekledikleri Minik Oğullarına Kavuştu!

O Gün Nihayet Geldi: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Dört Gözle Bekledikleri Minik Oğullarına Kavuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 17:29 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 17:45

Doğum yapması beklenen ünlülerimizden birinden daha müjdeli haber geldi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın, dört gözle bekledikleri minik oğullarına kavuştuğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk yaşamaya başladıkları andan itibaren eleştirilerin odağında kalan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz 17 Eylül'de bu ikiliden olmaz diyen herkesi yanıltmış, "sonsuza dek evet" demişti.

Aşk yaşamaya başladıkları andan itibaren eleştirilerin odağında kalan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz 17 Eylül'de bu ikiliden olmaz diyen herkesi yanıltmış, "sonsuza dek evet" demişti.

Magazinde alışılması zor bir çift olsalar da zaman içerisinde büyük bir sempati de kazandılar. 

Düğünden hemen önce bebek haberleri çıkmıştı ve Pınar Deniz'e 'Hamile misiniz?' sorusu yöneldiğinde 32 diş gülmelerinden ve yalanlamamasından sebep bir bebek bekledikleri haberinin doğru olduğunu varsaymıştık.

Roma'daki sade düğünden hemen sonra da Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan doğrulama gelmişti.

Roma'daki sade düğünden hemen sonra da Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan doğrulama gelmişti.

Hamileliği saklamayan fakat kabuklarına çekilen ikili, bir erkek bebek beklediklerini beraber verdikleri röportajda duyurmuşlardı. Pınar Deniz'in karnı burnunda hallerine hayran kalırken, uzunca bir süredir de bebeğin ne zaman aramıza katılacağını bekliyorduk.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım bebek geçtiğimiz saatlerde aramıza katıldı!

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım bebek geçtiğimiz saatlerde aramıza katıldı!

@blogyagmuru'nun da doğruladığı üzere Pınar Deniz geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu, Kaan Yıldırım'ın Maslak Acıbadem önünde neşeli neşeli görüldüğü öğrenildi. Henüz ikiliden herhangi bir paylaşım yok. Aramıza hoş geldin Yıldırım bebek ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
6
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın