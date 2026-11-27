Nurhayat karakteri için uzun süre oyuncu aradıklarını anlatan Gülse Birsel, Gupse Özay'ın deneme çekimini izler izlemez aradığı ismi bulduğunu düşünmüş. Ancak Özay'ın profesyonel oyunculuk deneyiminin bulunmaması ekipte bazı endişelere neden olmuş.

Birsel, o günleri şu sözlerle anlattı:

'Yalan Dünya'daki Nurhayat karakteri için o kadar uzun bir audition yaptık ki. Sonra Gupse'nin bir videosu geldi bize; biz olmadan çekmişler, çünkü oyuncu değil ve çok da ümit etmemişler. 'Lütfen bu Nurhayat, bu kız kimse bu kız bu' dedim.'

Gupse Özay'ın uzun senaryoları ezberlemekte zorlanabileceğini düşünen ekibe gerekirse karakterin sahnelerini kısa yazabileceğini söyleyen Gülse Birsel, Özay'ın performansıyla bütün planların değiştiğini açıkladı:

''Oyuncu değil, 4 sayfa ezberleyip oynayacak, çok zorlanırız' dediler. Çok ısrar ettim, 'Kısa kısa yazacağım ona, gerekirse az yazacağım' dedim. Önce 4-5 bölümlük bir karakterdi, sonra çıkacaktı diziden; çok şahane olduğu için devam ettirdik.'

Birkaç bölümlük bir rolle başladığı Yalan Dünya'da fenomen haline gelen Gupse Özay, ilerleyen yıllarda Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi kendi kaleme aldığı filmlerle sinema kariyerini sürdürdü.