"Oyuncu Değil, Çok Zorlanırız" Demişler! Gülse Birsel, Gupse Özay'ın Yalan Dünya'ya Nasıl Girdiğini Anlattı
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Türk televizyonunun unutulmaz komedi dizilerinden Yalan Dünya, Gupse Özay'ın oyunculuk kariyerinin de dönüm noktası olmuştu. Dizide canlandırdığı Nurhayat karakteriyle hafızalara kazınan Özay'ın kadroya dahil olmasının ardında ise ilginç bir hikâye varmış. Neden Filmimi Çekemiyorum? programında konuşan Gülse Birsel, Gupse Özay'ı kadroya dahil etmek için ne kadar ısrar ettiğini anlattı. Üstelik Nurhayat'ın dizideki hikâyesi başlangıçta yalnızca 4-5 bölüm sürecekmiş!
KAYNAK: Neden Filmimi Çekemiyorum?
2012 yılında ekranlara gelen Yalan Dünya, Gupse Özay'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştı.
Meğer Gülse Birsel, Gupse Özay'ı kadroya dahil etmek için epey ısrar etmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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